Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Скасування такої опції – реєструватися в Twitter – пов’язане з появою та поширенням російських ботів у соцмережах, які поширюють викривлену інформацію про війну в Україні.

Федоров подякував за це та висловив надію на такий же крок від соцмереж Facebook й Instagram.

Також Twitter збирає кошти на допомогу українцям, які втекли від війни. Ця благодійна кампанія ґрунтується на тому, що будь-які пожертвування з боку їх працівників на користь перевірених організацій, які безпосередньо підтримують українських біженців, подвоюються.