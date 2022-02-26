Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Скасування такої опції – реєструватися в Twitter – пов’язане з появою та поширенням російських ботів у соцмережах, які поширюють викривлену інформацію про війну в Україні.
Федоров подякував за це та висловив надію на такий же крок від соцмереж Facebook й Instagram.
Також Twitter збирає кошти на допомогу українцям, які втекли від війни. Ця благодійна кампанія ґрунтується на тому, що будь-які пожертвування з боку їх працівників на користь перевірених організацій, які безпосередньо підтримують українських біженців, подвоюються.
- Нагадаємо, лідер партія “ЄС” Петро Порошенко передав батальйону територіальної оборони 30 кулеметів ПКМ виробництва “Кузні на Рибальському”, крупнокаліберний кулемет та броньовану машину “Тритон”.
- Естонія, Литва, Латвія та Румунія оголосили про свої рішення щодо заборони російським авіакомпаніям пересуватись у своєму повітряному просторі. Про це оголосили 26 лютого.