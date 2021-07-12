Twitter заблокував нещодавно створений акаунт Протасевича

Соціальна мережа Twitter заблокувала нещодавно створений акаунт опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, який перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомляють #Букви.

Під час спроби перейти за посиланням на сторінку Протасевича Twitter повідомляє, що “профіль заблоковано”. Зазначається, що Twitter банить профілі, що порушують його правила.

Нагадаємо, що 7 липня білоруський опозиційний журналіст, один із засновників телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич вперше після затримання з’явився у соціальних мережах та опублікував відеозвернення.

Опозиційні білоруські ЗМІ підозрюють, що Протасевича могли змусити створити цей блог. Видання Tut.by нагадує, що Протасевич перебуває під домашнім арештом. У Білорусі цей запобіжний захід передбачає повну ізоляцію обвинуваченого від суспільства.