Соціальна мережа Twitter заблокувала російські пропагандистські ЗМІ на теренах країн ЄС та Великої Британії. При вході на "РИА Новости" та "Прайм" показує повідомлення "доступ до облікового запису закрито".

Про це повідомило російське видання “Коммерсант“.

Соціальна мережа зазначила, що сторінки прокремлівських ЗМІ заблоковано. Щодо причин такого рішення не йшлося.

Відтепер у 27 країнах Євросоюзу немає доступу до цих акаунтів. Зокрема доступ закрито до сторінок “РИА Новости”, термінові повідомлення “РИА Новости”, “РИА “Новости Спорт”, “Прайм”.

Зазначимо, що Роскомнагляд заблокував Twitter на території РФ ще 4 березня. Хоча російські користувачі й досі мають доступ до соціальної мережі.

В Україні доступ до облікових записів “РИА Новости” є. Іноземні соцмережі вже не вперше блокують російські ЗМІ. У квітні Twitter обмежив вхід до облікового запису російського телеканалу RT. Торік у вересні YouTube видалив канал RT, а в березні 2022 року — держтелеканали “Культура”, Sputnik, МИА “Россия Сегодня”.