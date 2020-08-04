Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У зв’язку з цим Twitter загрожує штраф в розмірі від $ 150 млн до $ 250 млн. Цю суму компанія може виплатити в результаті перевірки торгової комісії.
Twitter запідозрили у використанні телефонних номерів та адрес електронної пошти користувачів для таргетингу рекламних оголошень.
У комісії вважають, що компанія використовувала дані, “надані в цілях безпеки і захисту, для цільової реклами в періоди між 2013 і 2019 роками”.
Відтак, Twitter підозрюється в порушенні угоди про нерозголошення особистих даних від 2011 року (вона була укладена з FTC), повідомляє агентство Bloomberg. Згідно з цим документом, Twitter не може вводити людей в оману про заходи, які вживає для захисту їхньої безпеки та конфіденційності.
У жовтні минулого року в Twitter визнали, що могли “ненавмисно” використовувати призначені для користувача дані в рекламних цілях (“особливо для цільових і партнерських аудиторій”). Йшлося про адреси електронної пошти і номери телефонів, “надані з метою безпеки”.
Адміністрація соцмережі відзначала, що не знає, скільки саме людей в результаті постраждали.
ДОВІДКА. Таргетинг – рекламний механізм, що дозволяє виділити зі всієї наявної аудиторії тільки ту частину, яка підходить заданим критеріям (цільову аудиторію), і показати рекламу саме їй.
- Це вже другий випадок, пов’язаний із безпекою даних ц Twitter, за останній час. Так, у ніч на 16 липня сталася масштабна хакерська атака на соціальну мережу Twitter. Зломаними виявилися акаунти політиків, бізнесменів і знаменитостей. Зловмисники запропонували підписникам відомих людей переказати гроші, обіцяючи повернути подвоєну суму.
- Згодом у соціальній мережі Twitter заблокували всі акаунти, в яких протягом 30 останніх днів міняли пароль. Це наслідок інциденту зі зламом акаунтів знаменитостей.
- Федеральне бюро розслідувань США почало розслідування найбільшої хакерської атаки в Twitter.