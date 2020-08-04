Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У зв’язку з цим Twitter загрожує штраф в розмірі від $ 150 млн до $ 250 млн. Цю суму компанія може виплатити в результаті перевірки торгової комісії.

Twitter запідозрили у використанні телефонних номерів та адрес електронної пошти користувачів для таргетингу рекламних оголошень.

У комісії вважають, що компанія використовувала дані, “надані в цілях безпеки і захисту, для цільової реклами в періоди між 2013 і 2019 роками”.

Відтак, Twitter підозрюється в порушенні угоди про нерозголошення особистих даних від 2011 року (вона була укладена з FTC), повідомляє агентство Bloomberg. Згідно з цим документом, Twitter не може вводити людей в оману про заходи, які вживає для захисту їхньої безпеки та конфіденційності.

У жовтні минулого року в Twitter визнали, що могли “ненавмисно” використовувати призначені для користувача дані в рекламних цілях (“особливо для цільових і партнерських аудиторій”). Йшлося про адреси електронної пошти і номери телефонів, “надані з метою безпеки”.

Адміністрація соцмережі відзначала, що не знає, скільки саме людей в результаті постраждали.

ДОВІДКА. Таргетинг – рекламний механізм, що дозволяє виділити зі всієї наявної аудиторії тільки ту частину, яка підходить заданим критеріям (цільову аудиторію), і показати рекламу саме їй.