Про це повідомляє видання The Verge.

Таке рішення представники соціальної мережі ухвалили після того, як на обліковий запис Epilepsy Foundation в Twitter була здійснена атака за допомогою анімованих зображень. Останні можуть потенційно викликати напади у людей, які страждають на епілепсію.

Сервіс Twitter виявив помилку, яка дозволяла обходити налаштування автозапуску і розміщувати декілька анімованих зображень в одному повідомленні (в форматі APNG).

“Ми хочемо, щоб у всіх був безпечний досвід користування Twitter. Анімовані файли PNG дуже цікаві, проте вони не відповідають нашим налаштуванням із автозапуску. Саме тому ми видаляємо функцію, що дозволяє додавати їх в твіти”, – повідомили представники соцмережі.

У повідомленні також зазначено, що такий крок зроблено для безпеки людей із чутливістю до рухомих і миготливих зображень, в тому числі з епілепсією.

Публікації з уже доданими зображеннями APNG не будуть видалятися з платформи. Водночас в подальшому можна буде працювати тільки з GIF анімацією.

Атаки на обліковий запис Epilepsy Foundation в Twitter відбулися минулого місяця. Зловмисники використовували хештеги Epilepsy Foundation і можливість публікації анімованих зображень у сервісі мікроблогів (з мерехтливими світловими ефектами). Наразі невідомо, скільки людей могло постраждати в результаті такої атаки. У Epilepsy Foundation заявили, що співпрацюють з правоохоронними органами та подали скарги на облікові записи, які були причетні до атаки.