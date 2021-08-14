Як повідомляє канадський суспільний мовник CBC News з посиланням на речника Twitter в Канаді Кема Гордона.
“Коли Twitter врешті-решт відкриє свої офіси у Канаді та США, співробітники, які вирішать повернутися на робоче місце, повинні бути повністю вакцинованими”, – заявив Гордон.
За його словами, це рішення ухвалили, керуючись принципами безпеки.
За даними CBC News, компанія Google також роздумує над тим, аби запровадити обов’язкову вакцинацію для своїх офісних співробітників у Канаді, однак поки що не ухвалила остаточного рішення.
“Наразі ми вивчаємо місцеві законодавчі рамки усюди, де розташовані наші офіси, в тому числі у Канаді”, – сказала речниця Google Венді Мантон.
- Раніше український студент Богдан Кулинич довів упередженість алгоритмів соціальної мережі Twitter, які використовують для фокусування частин фото в режимі попереднього перегляду. Компанія виплатила йому 3,5 тисячі доларів.