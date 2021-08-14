Працівники компанії Twitter у Канаді та США, які вирішать повернутися в офіси, повинні обов’язково вакцинуватися проти COVID-19.

Як повідомляє канадський суспільний мовник CBC News з посиланням на речника Twitter в Канаді Кема Гордона.

“Коли Twitter врешті-решт відкриє свої офіси у Канаді та США, співробітники, які вирішать повернутися на робоче місце, повинні бути повністю вакцинованими”, – заявив Гордон.

За його словами, це рішення ухвалили, керуючись принципами безпеки.

За даними CBC News, компанія Google також роздумує над тим, аби запровадити обов’язкову вакцинацію для своїх офісних співробітників у Канаді, однак поки що не ухвалила остаточного рішення.

“Наразі ми вивчаємо місцеві законодавчі рамки усюди, де розташовані наші офіси, в тому числі у Канаді”, – сказала речниця Google Венді Мантон.