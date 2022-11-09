У соціальній мережі Twitter додадуть сіру "офіційну" позначку до деяких відомих профілів, аби вказати на їхню автентичність.

Про це повідомляє The Associated Press.

Позначки стануть доступними для всіх, хто заплатить 7,99 долара США на місяць. До пакета також входитимуть деякі бонусні функції, такі як менша кількість реклами та можливість отримати більшу видимість дописів у соцмережі.

Зазначається, що чинна система верифікації діє з 2009 року. Її створили для того, щоби підтвердити, що публічні акаунти є тими, за кого себе видають.

Водночас експерти занепокоєні, що надання можливості поставити галочку будь-кому на платній основі може призвести до видачі себе за інших осіб. Також це, ймовірно, сприятиме поширенню дезінформації та шахрайства.

Користувачам Twitter, які звикли до синьої галочки, відтепер доведеться шукати менш очевидну “офіційну” позначку.