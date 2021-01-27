Соціальна мережа Twitter запустила нову програму під назвою Birdwatch, завдяки якій користувачі зможуть допомагати в боротьбі з дезінформацією.

Про це повідомляється у блозі платформи.

Так, користувачі зможуть висловлювати свою думку щодо правдивості опублікованих постів в контекстних коментарях.

“Сьогодні ми представляємо Birdwatch – орієнтований на громадськість підхід з боротьби з недостовірною інформацією. Нам потрібна ваша допомога. Ми шукаємо людей для тестування цього в США. Ви можете додавати замітки з корисним контекстом до твітів, які, на вашу думку, містять недостовірну інформацію” , – йдеться в повідомленні Twitter.

За словами розробників, поки що коментарі користувачів не будуть публікуватися в Twitter, але їх можна буде переглядати на сторінці Birdwatch. Під час тестування платформа має намір пропрацювати деталі того, як програма буде працювати, а також які саме коментарі користувачів будуть додаватися до постів.

“Ми знаємо, що це може внести плутанину і час від часу створювати проблеми, але вважаємо, що спробувати варто”, – йдеться в заяві компанії.

Поки програму тестують на невеликій групі користувачів і тільки в США.