Соцмережа Twitter відсьогодні запустила можливість створювати дописи довжиною до 10 тисяч символів для користувачів Twitter Blue у США.

Про це повідомляє пресслужба компанії в офіційному блозі.

У компанії зазначили, що покращують зручність написання та читання дописів у Twitter. Тому, починаючи з 14 квітня, соцмережа підтримує твіти довжиною до 10 000 символів, з напівжирним та курсивом. Втім, лише для Twitter Blue.

У четвер власник Twitter Ілон Маск заявив, що користувачі соціальної мережі зможуть пропонувати своїм підписникам підписку на контент. Зокрема, йдеться про довгі тексти та багатогодинні відео.

Раніше він запровадив подібні зміни, аби збільшити доходи у Twitter після того, як у 2022 році вони впали.

Маск швидко здійснив низку змін. Серед них платна послуга “синя галочка” (Twitter Blue) та скорочення штату співробітників приблизно на 80%.