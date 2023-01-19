У Twitter вирішили оновити вартість на підписку Twitter Blue. Для користувачів Android вона коштуватиме 11 доларів на місяць, як раніше було для підписників на iOS.

Про це повідомило Reuters.

Водночас річний план для вебкористувачів дешевший, ніж щомісячні платежі. Раніше верифікація або “синя галочка” була доступна для облікових записів політиків, відомих особистостей, журналістів та інших громадських діячів. Тепер за переплату її може отримати кожен охочий.

Торік функцію запровадили для збільшення доходів Twitter. У такий спосіб власник компанії Ілон Маск бореться за утримання рекламодавців.

Вища ціна для користувачів Android, ймовірно, компенсує плату, яку стягує магазин Google Play Store для Android, подібно до App Store для Apple. Водночас річний план, який доступний лише через вебверсію, коштує 84 долари.

Знижки доступні для користувачів з США, Канади, Великої Британії, Японії, Нової Зеландії та Австралії. У грудні 2022 року Ілон Маск зазначив, що основна “синя галочка” Twitter матиме вдвічі менше реклами. Надалі платформа запропонує вищий рівень без реклами.