Президент України Володимир Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ заявив, що Росія не прагне до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та уникає конструктивних перемовин.

Про це повідомив Зеленський на брифінгу.

Він прокоментував запрошення для обговорення двосторонніх відносин Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, зазначивши, що це “тупо цинізм хай левел”.

Міністр закордонних справ Російської Федерації говорить: якщо президент України хоче домовлятися, нехай приїздить в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочі. І каже — “але ми не можемо там проговорювати питання Донбасу, це питання внутрішнє”. Навіщо запрошувати людину в такому форматі, щоб ця людина не погодилась? Навіщо про це говорити? Ти ж чоловік, доросла людина. Начебто вже з великим досвідом. Навіщо це робити? Немає чим зайнятись? Для чого ти пропонуєш те, що не дасть жодний результат? Значить, тобі все одно — загинула сьогодні якась людина на кордоні або ні. Тобто тупо цинізм “хай левел”, от і все”, — зазначив Президент України.

Він наголосив, що погодиться на та переговори, якщо вони матимуть сенс, додавши, що він не боїться будь-якого формату зустрічей.

Я хочу зустрічатись, я не боюся будь-якого формату, мені все одно, я готовий. Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я що, на лижах покатався? Про що ми говоримо? Давайте зустрінемось в Одесі, покупаємось у морі”, — зауважив Зеленський.

Він також поставив запитання з приводу навчань російської армії, зазначивши, що якщо РФ має таку потужну армію, то для чого навчання саме на кордоні з Україною.

Якщо Росія сьогодні комунікує, що вона за Мінські перемовини, і що вона не збирається нападати на Україну, то вона точно може принаймні показувати кроки, які підтверджують ці слова. Навіщо така кількість військових (на кордоні з Україною? Навіщо проводити так часто навчання? Які навчання? Вони ж все вміють, вони ж кажуть, що у них потужна армія. Навіщо зараз навчання саме тут?”, — додав Президент України.

Він також звернувся до президента РФ Володимира Путіна, наголосивши, що Україна не боїться його залякувань.