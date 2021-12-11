Двоє тибетських студентів прикувалися ланцюгами до олімпійських кілець біля швейцарської штаб-квартири Міжнародного олімпійського комітету в суботу задля заклику до міжнародного бойкоту зимових ігор наступного року.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Цей крок став акцією протесту проти проведення Олімпійських ігор 2022 року через порушення Пекіном прав людини та ставлення до меншин.

Члени Тибетської молодіжної асоціації в Європі (TYAE) та “Студенти за вільний Тибет” провели сидячий протест біля будівлі Міжнародного олімпійського комітету МОК у Лозанні, коли там офіційні особи зібралися на зустріч.

Активісти вимагали від країн відмовитися від заходу, який вони назвали “Іграми геноциду”, що за їхніми словами, використовуються для піднесення репутації Китаю.

Китай узяв контроль над Тибетом відтоді, як його війська увійшли в регіон у 1950 році в межах того, що він називає “мирним визволенням”.

Відтоді в Тибеті діють одні з найжорсткіших обмежень у країні. Критики на чолі з духовним лідером у вигнанні Далай-ламою кажуть, що правління Пекіна є “культурним геноцидом”.

Двоє активістів розгорнули над входом до будівлі банер із написом “Без Пекіну 2022”, а п’ятеро студентів увійшли до будівлі та провели сидячу акцію протесту.

“Попри наростальну міжнародну критику МОК та Китаю, порушення прав людини китайським режимом у Тибеті, Східному Туркестані та Гонконгу тривають безперервно”, – сказав Тензінг Дохар, один з учасників протесту. “Співпрацюючи з Китаєм, МОК робить себе співучасником злочинів Комуністичної партії Китаю”, – додав він.

Поліція почала виводити учасників кампанії після трьох годин протестів. Організатори та очевидець Reuters схарактеризували протест як мирний, але представники МОК заявили, що один з охоронців зазнав поранень.

“МОК завжди дослухається до всіх занепокоєнь, які безпосередньо стосуються Олімпійських ігор. Ми неодноразово спілкувалися з мирними протестувальниками та пояснювали нашу позицію, але ми не будемо спілкуватися з насильницькими протестувальниками, які застосували силу, щоб увійти до будівлі МОК та поранити охорону”, – йдеться у заяві МОК.

Першими про бойкот висловилися 7 грудня представники Сполучених Штатів Америки. Під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі пояснила, що адміністрація Байдена не делегуватиме будь-яке дипломатичне чи офіційне представництво на Зимові Олімпійські ігри чи Паралімпійські ігри 2022 року в Пекіні “через геноцид та злочини проти людства, які вчиняє Китайська народна республіка у Сіньцзяні”.

До бойкоту 8 грудня долучилася Австралія. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон наголосив, що на рішення бойкотувати Ігри вплинуло також замороження дипломатичних відносин з боку Пекіна, яке не дало змоги Австралії висловити занепокоєння щодо прав людини в Китаї.

Також 8 грудня прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виголосив, що країна бойкотуватиме зимові Олімпійські ігри в Китаї, тому що ні міністри, ні офіційні особи не будуть там присутні.

9 грудня до бойкоту долучилась Канада.

11 грудня до бойкоту Олімпіади в Пекіні долучилася Словаччина.