В Індії світліша шкіра обличчя асоціюється з успіхом. Тож деякі індійці бажають мати більше перспектив і вдаються до відбілювання шкіри: використовують креми, що містять стероїди, а як наслідок – відчувають тривожні побічні ефекти та залежність.

Про це повідомила телерадіокомпанія СNN.

В Індії широко розповсюджена практика зловживання місцевими кремами, що містять стероїди. В основі цього лежить глибоке переконання, що світліший відтінок шкіри кращий, ніж темний, оскільки відкриває більше можливостей. Зокрема це помітно, коли йдеться про шлюбну культуру. Однак надмірне зловживання такими кремами впливає на обличчя, яке стає залежним від використання препарату.

Можливості та бетаметазон

Бетаметазон – це потужний місцевий кортикостероїдний препарат. Його використовують для лікування широкого спектра захворювань шкіри, а один із побічних потенційних ефектів – світліша шкіра.

Креми, що містять бетаметазон, слід використовувати виключно за рекомендацією лікаря. Зазвичай вони відпускаються за рецептом. Однак в Індії бетаметазон та інші кортикостероїдні креми регулярно використовуються як засіб для відбілювання шкіри – переважно жінками.

Своїм досвідом поділилась 33-річна Сома Банік з передмістя Калькутти. Вона є державним службовцем і веде свій блог про догляд за шкірою. Там вона ділиться власим негативним досвідом використання місцевих стероїдних кремів та допомагає іншим.

Сома Банік вперше скористалась стероїдним кремом, коли їй було 14 років, у 2003 році, для того, щоб мати більше можливостей в Індії. Ефект був помітним майже одразу і шкільні друзі коментували “гарну зовнішність” дівчини. Вона користувалась кремом протягом двох місяців, а тоді почала відчувати печіння щоразу як була на сонці. Сома сприйняла це як частину процесу.

Одного ранку дівчина забула нанести крем, а вже за кілька годин на її підборідді з’явилися прищі. Попри те, що після нанесення крему вони швидко зійшли, Банік відчувала свербіж на обличчі постійно, згодом і прищі повернулись. А за рік після цього по всьому обличчю надмірно почало рости волосся.

Наркозалежне обличчя

Для того, щоб розібратись детальніше журналіст CNN поспілкувався з кількома індійськими дерматологами. Усі вони підтвердили, що симптоми Баніки, а саме – свербіж, акне та гірсутизм (надлишковий ріст волосся на обличчі, – ред.) – є ознаками місцевого пошкодження або залежності обличчя від стероїдів, спричиненого надмірним або тривалим використанням стероїдних кремів.

Місцеві кортикостероїди, такі як бетаметазон, мають низку медичних переваг, але їх слід використовувати лише короткочасно та під наглядом лікаря, в ідеалі – дерматолога. А от широке використання таких кремів може викликати низку побічних ефектів: пустули, великі висипання, сухість шкіри, висвітлення шкіри, гіперпігментацію (потемніння шкіри), фоточутливість (реакція на сонячне світло). Власне, потенційне відбілювання і приваблює багатьох жінок. А це призводить до неправильного використання препарату і підсилює залежність шкіри.

Лікарка Раджета Дамісетті пояснила, що людині важко припинити використання крему, якщо вже є залежність, а кожна спроба зупинитися призведе до висипу та почервоніння.

І попри численні видимі та хворобливі ефекти така практика є широко поширена на території Індії.

У 2018 році на доступ до цих препаратів навіть ввели обмеження. Цьому передував позов Індійської асоціації дерматологів-венерологів та лепрологів (IADVL) до Вищого суду Делі у 2017 році. “Позов із суспільних інтересів” вимагав заборону на продаж стероїдних кремів для шкіри без дійсного рецепта. У позові зазначалося, що нерегульований продаж кортикостероїдів спричинив “серйозний негативний вплив на здоров’я мільйонів індусів”.

І хоча суд ще не ухвалив рішення, уряд вжив заходів: у березні 2018 року міністерство охорони здоров’я додало 14 місцевих стероїдних кремів, включаючи бетаметазон, до списку препаратів, які не можна придбати без рецепта лікаря. Однак з того часу мало, що змінилось.

Тиха епідемія “астрономічних масштабів”

Через те, що Індія — величезна країна з медичними послугами, якими керують на державному рівні, складно скласти повну сучасну картину зловживання стероїдними кремами.

Але є достатньо доказів, щоб показати, що як у в великих містах, так і в сільській місцевості, ці речовини й надалі легко доступні, і використовуються не за прямим призначенням. За останні місяці журналісти CNN змогли придбати чотири види стероїдних кремів для місцевого застосування в 16 аптеках по всїй країні. З шести праціників у різних магазинах, з якими спілкувалися журналісти, лише один визнав, що усвідомлює необхідність рецепта для покупки кремів, але продав продукт без нього. Інші п’ять осіб, здавалося, не знали про перекласифікацію і продали креми. А працівники 10 інших магазинів, хоч і уникали розмов, та все ж продавали креми без рецепта.

За словами лікарів і користувачів стероїдних кремів, препарати також легко доступні в продуктових магазинах. А за даними Раджети Дамісетті, кортикостероїди також присутні в багатьох косметичних кремах, які продаються як продукти для відбілювання шкіри, і, що тривожно, стероїди часто не входять до списку інгредієнтів. Отже, вона перевірила один з найпопулярніших доступних продуктів і виявила, що він містить 0,056% бетаметазону.

“Ця кількість, безсумнівно, може викликати залежність як від наркотиків, якщо використовувати її протягом тривалого періоду”, — каже Дамісетті.

Дерматолог Абір Сарасват вважає, що виною є влив фармацевтичної сфери Індії. За його словами, уникнути проблеми можна лише за допомогою глибокої реформи. Дерматологиня Шьям Верма погодилась з ним, однак зазначила, що проблема виходить за рамки фармацевтичного лобізму і, що “не вистачає волі та робочої сили для виконання закону з боку урядових відділів контролю за наркотиками як на центральному, так і на державному рівні”.

В Індійській асоціації фармацевтів запевнили, що тисли на Аптечну раду Індії, яка регулює ліцензування фармацевтів та фармацевтичну освіту, щоб скласти список зареєстрованих фармацевтів по всій країні і виключити шахраїв, але поки що успіху немає. Аптечна рада Індії не відповіла на запити CNN про коментар.

Якщо говорити про законодавчу сторону, то заступник контролера з наркотиків у Делі сказав, що у них не має даних, що на їх території продаються креми зі стероїдами та запевнив: як тільки будуть докази – вживуть заходів.

Лікар Кушик Лахірі зазначив, що “використання місцевих стероїдів, викликане манією справедливості” і “є тихою епідемією “астрономічних масштабів”. Він також процитував статтю 2020 року, в якій мовиться, що чинники, які сприяють цій епідемії – “громадське та професійне невігластво, юридична двозначність та бездіяльність уряду”.

“Потрібно вжити заходів, щоб якомога швидше зупинити продаж і використання таких кремів”, – закликав він.