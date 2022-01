Про це повідомив радник із закордонних справ офісу Світлани Тихановської Франак Вячорка в Twitter.

Раніше у 2021 році Тихановську вже висували на Нобелівську премію миру.

Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4

— Franak Viačorka (@franakviacorka) January 28, 2022