Про це повідомив радник із закордонних справ офісу Світлани Тихановської Франак Вячорка в Twitter.

Раніше у 2021 році Тихановську вже висували на Нобелівську премію миру.

Норвезькі парламентарі Боллестад та Елвенес номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022″, — зазначив Вячорка.

Він наголосив, що це є визнанням для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу.

Депутатка Олауг Боллестад очолює Християнсько-демократичну партію Норвегії, Хорек Елівенес є депутатом норвезького парламенту від Консервативної партії.

ДОВІДКА. Нобелівська премія миру вручається за надзвичайні досягнення у встановленні миру між націями, скорочення армій, проведення чи агітацію мирних з’їздів.