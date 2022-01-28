Білоруську політичну діячку, кандидатку в президенти Білорусі та опозиціонерку Світлану Тихановську висунули на здобуття Нобелівської премії миру.

Про це повідомив радник із закордонних справ офісу Світлани Тихановської Франак Вячорка в Twitter.

Раніше у 2021 році Тихановську вже висували на Нобелівську премію миру.

Норвезькі парламентарі Боллестад та Елвенес номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022″, — зазначив Вячорка.

Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4 — Franak Viačorka (@franakviacorka) January 28, 2022

Він наголосив, що це є визнанням для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу.

Депутатка Олауг Боллестад очолює Християнсько-демократичну партію Норвегії, Хорек Елівенес є депутатом норвезького парламенту від Консервативної партії.

ДОВІДКА. Нобелівська премія миру вручається за надзвичайні досягнення у встановленні миру між націями, скорочення армій, проведення чи агітацію мирних з’їздів.