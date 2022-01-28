Про це повідомив радник із закордонних справ офісу Світлани Тихановської Франак Вячорка в Twitter.
Раніше у 2021 році Тихановську вже висували на Нобелівську премію миру.
Норвезькі парламентарі Боллестад та Елвенес номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022″, — зазначив Вячорка.
Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4
— Franak Viačorka (@franakviacorka) January 28, 2022
Він наголосив, що це є визнанням для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу.
Депутатка Олауг Боллестад очолює Християнсько-демократичну партію Норвегії, Хорек Елівенес є депутатом норвезького парламенту від Консервативної партії.
ДОВІДКА. Нобелівська премія миру вручається за надзвичайні досягнення у встановленні миру між націями, скорочення армій, проведення чи агітацію мирних з’їздів.
- Нагадаємо, що у вівторок, 3 серпня, у Лондоні (Велика Британія) голова британського уряду Борис Джонсон зустрівся із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.
- Також у Білому домі відбулася зустріч президента США Джо Байдена та лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.
- Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за підготовку акту тероризму проти однієї з лідерок білоруської опозиції Світлани Тихановської.