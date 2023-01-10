Про це повідомило Top World Coins.

“Українські воїни, які чинили опір на “Азовсталі”, є доказом того, що протистояти могутньому агресору завжди було і буде правильним”, – йдеться на сайті.

На монеті відтворили картину художника Максима Паленка “Маріуполь Азовсталь”. На ній зображено захисника Маріупольського гарнізону в обладунках.

Шолом нібито “створений” із металургійного заводу. Він символізує те, що був укриттям для бійців і врятував життя тисяч людей.

“Нехай їхні героїчні подвиги ніколи не будуть забуті з цим пам’ятним твором. Він точно знайде особливе місце у вашій колекції та вашому серці”, – йдеться в описі.

На аверсі розміщено герб Ніуе та напис “Острів Ніуе”. Також тут міститься інформація про номінал монети (5 доларів), її вагу (2 унції, близько 62,2 грама), рік випуску (2022) та пробу срібла, з якої вона виготовлена (999).

Ніуе – острів і однойменна держава в Тихому океані, має внутрішнє самоврядування в рамках «вільної асоціації» з Новою Зеландією. Площа Ніуе – 258 кв. км, населення – близько 1,5 тис. осіб.