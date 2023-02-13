Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" - це черговий об’єкт, побудований в умовах воєнного часу. Загальна вартість будівництва, яке буде завершено до кінця цього року, складає 109 мільйонів злотих, які оплачує польська сторона.

Про це написав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Повідомляється, що українські дорожники відремонтували автошлях Т-14-18 Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, який веде до цього пункту пропуску. На ділянці дороги до нового пункту пропуску влаштовано, зокрема, додаткові смуги руху, металеве огородження, зовнішнє освітлення та світлофори, шлагбауми, дорожні знаки та розмітку. Вартість дорожніх робіт становить 29, 57 млн. грн.

Зазначено, що домовленості про початок будівництва пункту пропуску “Нижанковичі – Мальховіце” було досягнуто в серпні, і за півроку завдяки зусиллям працівників Агентства відновлення (на той момент ще Укравтодору), а також за підтримки польських колег сьогодні перевізники вже мають можливість значно спростити і здешевити логістику в цьому важливому напрямку.

“Оформлення та пропуск порожніх вантажівок в обох напрямках вже розпочато. А згодом, по завершенню облаштування пункту пропуску, він буде відкритий для всіх типів автотранспорту. Власне, це один з багатьох проєктів Агентства відновлення на 2023 рік”, – пояснює Немчінов.

Також додається, що пункт пропуску “Нижанковичі – Мальховіце” розрахований на міжнародне переміщення автотранспортними засобами з максимально допустимою масою до 3,5 тонни та передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників.

“В умовах війни це особливо важливий для України транспортний напрямок, зважаючи на блокування морського сполучення з боку держави-агресора”, – запевняє міністр.

Облаштування пунктів пропуску є частиною проєкту “Відкритий кордон”, який очолює Олександр Кубраков і був ініційований минулого року задля розширення пропускних спроможностей наших західних кордонів.