Особам, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я, дозволяється виїжджати за межі України під час мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Відтак особи, які матимуть документи, що підтверджують їх тимчасову непридатність до служби в ЗСУ, зможуть виїжджати за межі України.

Згідно з ч. 1 ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. Або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, що чоловікам призовного віку не дозволяють виїжджати за межі України, допоки в державі триває повномасштабна війна проти РФ і введено воєнний стан. Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою скасувати заборону на виїзд з України чоловікам призовного віку (від 18-ти до 60-ти років) у період воєнного стану. Попри значну підтримку вимоги скасувати обмеження виїзду за кордон для чоловіків призовного віку, президент не підтримав цієї ініціативи.

Натомість в Україні спростили процес організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок. Відтак, під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок, але виключно за наявності згоди Нацсоцслужби.