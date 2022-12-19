Використовуючи малопомітний флот кораблів, які перебувають під санкціями США, цього року Сирія різко збільшила імпорт пшениці з півострова Крим, який Росія незаконно анексувала в України у 2014 році. Це є ознакою посилення економічних зв'язків між двома союзниками, котрих уникає Захід.

Про це інформує Reuters.

Обсяг пшениці, відправленої ​​до Сирії з чорноморського порту Севастополя в Криму, цього року зріс в 17 разів, до трохи більш як 500 000 тонн. Про це свідчать раніше невідомі дані Refinitiv про постачання, що становить майже третину загального імпорту зерна в країну.

Оскільки санкції ускладнюють торгівлю Сирії та Росії за допомогою звичайного морського транспорту та морського страхування, дві країни все більше покладаються на власні кораблі для перевезення зерна, включаючи три сирійські судна, які підпадають під санкції, накладені Вашингтоном.

Росія анексувала Крим у 2014 році. Російські війська вдерлися на більшу територію України 24 лютого, і, попри військові невдачі, вони все ще контролюють частину сільськогосподарських територій країни – Херсонщину та частину Запорізької області.

Принаймні частина зерна, яке пройшло через Севастополь, вивезли з українських територій після вторгнення РФ. Посольство України в Бейруті, яке відстежує вантажі, що надходять до Сирії, вважає, що 500 000 тонн награбованого українського зерна прибуло до Сирії з моменту вторгнення з кількох портів.

Згідно з даними Refinitiv, 2022 року до кінця листопада Сирія імпортувала з Криму близько 501,8 тис. тонн пшениці, проти приблизно 28,2 тис. тонн за весь 2021 рік.

Відповідно до відстежень, вантажі збільшувалися з травня, водночас найбільша місячна партія становила 78 600 тонн у жовтні.

Зазвичай, вантажі вкраденої пшениці транспортують до сирійських портів Латакія та Тартус трьома підсанкційними кораблями Сирії. Згідно з даними Equasis та міністерства фінансів США, сирійські кораблі – “Лаодикія”, “Сурія” та “Фінікія” перебувають під санкціями США з 2015 року.

Зауважимо, що у травні супутникові фото з порту окупованого Севастополя підтвердили, що російські загарбники продовжують викрадати українське зерно.

Українська влада та представники промисловості повідомили, що російські окупанти вже викрали все зерно з декількох сховищ на тимчасово окупованих територіях, та вивезли його до Криму.

Зазначається, що на початку травня корабель “Матрос Позиніч” вже намагався вивезти вкрадене українське зерно до Єгипту, проте після попереджень офіційного Києва російський корабель повернули з Олександрії. Йому також заборонили в’їзд до Бейруту і, зрештою, “Матрос Позиніч” пришвартувався у Латакії (Сирія).