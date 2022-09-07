Про це він заявив в етері національного телемарафону.
За словами Милованова, така “тривожна валіза” необхідна на випадок “непередбачуваних обставин”.
Він уточнив, що все залежить від того, де перебуває людина та її фінансового стану.
“Перша причина – це бідність. Друга – це близькість до передової, де можуть бути перебої з поставками. Треба мати тривожну сумку з собою, де будуть документи та інші речі. Так ось, у тій сумці треба ще їжу та воду мати. Бажано, щоб у всіх це було. Будь ласка, не зволікайте”, – закликав Тимофій Милованов.
- Колишній міністр економіки та радник голови ОП Тимофій Милованов спрогнозував, що курс долара щодо гривні вже ніколи не зможе повернутись до довоєнного рівня. Водночас реалістичним він вважає повернення курсу долара до 36 грн за два тижні.