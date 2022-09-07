Президент Київської школи економіки, радник голови Офісу президента України та ексміністр економіки України Тимофій Милованов порадив українцям підготувати так звані "тривожні валізи". З документами, речами першої потреби та з їжею.

Про це він заявив в етері національного телемарафону.

За словами Милованова, така “тривожна валіза” необхідна на випадок “непередбачуваних обставин”.

Він уточнив, що все залежить від того, де перебуває людина та її фінансового стану.

“Перша причина – це бідність. Друга – це близькість до передової, де можуть бути перебої з поставками. Треба мати тривожну сумку з собою, де будуть документи та інші речі. Так ось, у тій сумці треба ще їжу та воду мати. Бажано, щоб у всіх це було. Будь ласка, не зволікайте”, – закликав Тимофій Милованов.