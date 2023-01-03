Відповідні інтерв’ю опубліковано на YouTube телеканалу.
Перше відео поширили 28 грудня 2022 року. Його головною персоналією став перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.
Раніше #Букви повідомляли, що у блозі показують “людей, які наближають перемогу України”. Першим з таких було обрано Корнієнка.
Далі телеканал випустив інтерв’ю з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановом, яке опублікували 31 грудня 2022 року.
3 січня 2023 року на каналі поширили розмову із заступником керівника Офісу президента України Кирилом Тимошенком.
Також цього ж дня опублікували інтерв’ю з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Станом на час публікації новини він є останнім “номінантом”.
Нагадаємо, що раніше головний редактор “Детектор медіа” Отар Довженко заявив, що “Обличчя року” обрали за версією лише частини спільного телемарафону – “Ради”. Водночас він додав, що інші учасники марафону були зобов’язані транслювати блог, який йшов від телеканалу.
- Начальник ГУР МО України Кирило Буданов приїхав до Бахмута. Він відвідав передові позиції українських Сил оборони.
- Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко їздить автомобілем, який передали Україні для гуманітарних цілей.
- Згодом Тимошенко, викритий на тому, що він їздить автомобілем, переданому Україні для гуманітарних цілей, заявив, що віддасть його. Позашляховик Chevrolet Tahoe мають передати в один із прифронтових регіонів.
- Згідно з проєктом Державного бюджету України на 2023 рік, на “Єдиний марафон” буде витрачено приблизно 600 мільйонів гривень.
- 12 вересня телеканал “Рада” запросив до бесіди в етері спільного телемаратону “Єдині новини” нардепа Анатолія Бурміча, обраного від “Опозиційної платформи — За життя”, котрий зараз входить до депутатської групи “Відбудова України”. З ним обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики.