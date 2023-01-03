Парламентський телеканал "Рада", що є частиною телемарафону "Єдині новини" випустив кілька інтерв'ю з особистостями, яким надав звання "обличчя року". Серед них — Олександр Корнієнко, Кирило Буданов, Кирило Тимошенко та Руслав Стефанчук.

Відповідні інтерв’ю опубліковані на YouTube телеканалу.

Перше відео поширили 28 грудня 2022 року. Його головною персоналією став перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Раніше #Букви повідомляли, що у блозі показують людей, які наближають перемогу України. Першим з таких було обрано Корнієнка.

Далі телеканал випустив інтерв’ю з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановом, яке опублікували 31 грудня 2022 року.

3 січня 2023 року на каналі поширили розмову із заступником керівника Офісу Президента України Кирилом Тимошенком.

Також цього ж дня опублікували інтерв’ю з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Станом на час публікації новини він є останнім “номінантом”.

Нагадаємо, що раніше головний редактор “Детектор медіа” Отар Довженко заявив, що “Обличчя року” обрали за версією лише частини спільного телемарафону — “Ради”. Водночас він додав, що інші учасники марафону були зобов’язані транслювати блог, який йшов від телеканалу.