Відповідні інтерв’ю опубліковані на YouTube телеканалу.

Перше відео поширили 28 грудня 2022 року. Його головною персоналією став перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. 

Раніше #Букви повідомляли, що у блозі показують людей, які наближають перемогу України. Першим з таких було обрано Корнієнка.

Далі телеканал випустив інтерв’ю з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановом, яке опублікували 31 грудня 2022 року. 

3 січня 2023 року на каналі поширили розмову із заступником керівника Офісу Президента України Кирилом Тимошенком. 

Також цього ж дня опублікували інтерв’ю з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Станом на час публікації новини він є останнім “номінантом”.

Нагадаємо, що раніше головний редактор “Детектор медіа” Отар Довженко заявив, що “Обличчя року” обрали за версією лише частини спільного телемарафону — “Ради”. Водночас він додав, що інші учасники марафону були зобов’язані транслювати блог, який йшов від телеканалу.