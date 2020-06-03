Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко в залі парламенту читала повідомлення про те, як Арсен Аваков побудував державу в державі зі столицею на вулиці Богомольця.

Листування сфотографував кореспондент Букв.

«Корупційний бізнес, рекет, наркоторгівля, незаконні будівництва, приватні армії – все це сьогодні належить Авакову», – скролить Тимошенко в телефоні.

Вона відсилає повідомлення такому собі Іллі Осадчуку, який розказує їй про події в Німеччині.

«Повний провал в Німеччині. Виявили бажання воювати з Росією і просили політичної та фінансової підтримки. Також просили зброю. Відмова», – написав Тимошенко Осадчук у відповідь на питання «чи захистив Батьківщину для мами?».

Цілком можливо, що Осадчук пише про останній візит Андрія Єрмака до Німеччини. Зараз деякі анонімні телеграм канали повідомляють, що Німеччина не дала згоду на апгрейд мінських угод або організацію зустрічі в Нормандському форматі до виконання всіх пунктів Паризького меморандуму.

Сам глава ОП трохи інакше підбив підсумки своєї поїздки до Німеччини.

“По-перше, ми почули на всіх зустрічах про безумовну підтримку України. Нас підтримують щодо нового формату, який ми зробили сьогодні в Тристоронній контактній групі в Мінську, коли указом президента підняли рівень представництва української делегації. Ми ще раз довели, що Україна робить все для того, щоб мирний процес рухався”, – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак журналістам у вівторок в Берліні.

Ілля Осадчук має свій профіль у фейсбуці та позиціює себе як радник Горбачова.

Кілька його інтерв’ю без всякого уточнення, хто він такий, вийшли на сайті Хвиля. Тому його стали вважати вигаданим персонажем або аферистом. Проте, ця людина часто пише політичній тусовці приватні повідомлення і представляється як міжнародний лобіст і друг Трампа.

Деякі ЗМІ навіть посилалися на нього в новині про призначення Мендель.