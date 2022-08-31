Сьогодні деякі українські ЗМІ та Telegram-канали розповсюдили відео, на якому народний обранець від "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович намагається відчинити двері у залі Верховної Ради. У ЗМІ наголосили, що відео було зняте сьогодні, 31 серпня, нібито під час повітряної тривоги, хоча насправді відео було знято напередодні і за зовсім інших обставин.

Про це Володимир В’ятрович повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він опублікував скриншот із сайту “vesti.ua”, на якому, власне, й розповсюдили неправдиву інформацію під заголовком “В’ятрович влаштував істерику в Раді під час повітряної тривоги – відео”.

“Переписування історії – типовий путінський прийом. Огидно, що його використовують нині в Україні проти незгодних із владою. Огидно, коли брешуть про те, що було буквально вчора, розраховуючи на відсутність пам‘яті”, – прокоментував це нардеп.

Він додав, що відео, яке опублікували у ЗМІ – знято вчора, коли у Києві не було жодного сигналу про повітряну тривогу. Двері ж В’ятрович намагався відчинити, оскільки їх заблокувала охорона парламенту, яка не хотіла пропустити у зал ВР камеру.

“Я послідовно відстоюю позицію, що виборці мають бачити засідання парламенту в повному об‘ємі. Між іншим, і для того, щоб потім їм не брехали таким чином”, – резюмував він.

У коментарях він також додав список Telegram-каналів, які розповсюдили це відео з таким же підписом, що і сайт “vesti.ua”.