Про це Володимир В’ятрович повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він опублікував скриншот із сайту “vesti.ua”, на якому, власне, й розповсюдили неправдиву інформацію під заголовком “В’ятрович влаштував істерику в Раді під час повітряної тривоги – відео”.
“Переписування історії – типовий путінський прийом. Огидно, що його використовують нині в Україні проти незгодних із владою. Огидно, коли брешуть про те, що було буквально вчора, розраховуючи на відсутність пам‘яті”, – прокоментував це нардеп.
Він додав, що відео, яке опублікували у ЗМІ – знято вчора, коли у Києві не було жодного сигналу про повітряну тривогу. Двері ж В’ятрович намагався відчинити, оскільки їх заблокувала охорона парламенту, яка не хотіла пропустити у зал ВР камеру.
“Я послідовно відстоюю позицію, що виборці мають бачити засідання парламенту в повному об‘ємі. Між іншим, і для того, щоб потім їм не брехали таким чином”, – резюмував він.
У коментарях він також додав список Telegram-каналів, які розповсюдили це відео з таким же підписом, що і сайт “vesti.ua”.
- Народний депутат від фракції “Європейська Солідарність” Володимир В’ятрович закликав підтримати вже зареєстрований законопроєкт №7459 “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, РБ, тимчасово окупованої території України”, поява якого є добрим прикладом співпраці депутатів, експертного середовища і виконавчої влади для захисту національних інтересів України.