Чоловічі кросівки складаються з п’яти загальних частин. Серед них верх, мідсоль, стелька, подошва і задник. При пошуках потрібної пари взуття орієнтуватися можна саме на ці чинники. Відрізняються між собою моделі саме цими частинами. На сервісі OLX можна знайти всі варіанти чоловічих кросівок з різними параметрами дизайну, висоти тощо.

За видами спорту: основні види

Першопочатково задача кросівок — бути гарною підтримкою для ніг під час заняття спортом. Тому класифікувати всі чоловічі кросівки можна за типом заняття та вимогами до конструкції. Серед найпопулярніших варіантів чоловічого взуття для фізичної активності:

бігові — мають гнучку структуру та не відчуваються на нозі;

баскетбольні снікерси з високим підйомом для фіксації голені;

футбольні бутси з шипами на підошві для покращення зчеплення;

для скейтбордингу — мають також особливе зчеплення з дошкою коштом протекторів;

для тенісу та волейболу з особливою амортизацією.

Крім цього, існують моделі чоловічих кросівок для активного туризму та екстриму. Це взуття має підвищену зносостійкість та виконано з матеріалів, що легко очищаються. Міські моделі підходять для повсякденного використання, більше за своїм оформленням схожі на класику.

За оформленням та дизайном

Також кросівки для чоловіків зазвичай класифікують відповідно до їхньої висоти. Тож тут виділяють три загальних види:

низькі — нижче за щиколотку;

середні — до середини щиколотки;

високі — фіксують кістку голеностопу.

Наприклад, для активного виду спорту, де постійно присутні стрибки та зміни позицій необхідно фіксувати саме голеностоп. А для фітнесу й легких занять кросівки мають бути майже непомітними та не завдавати дискомфорту. Для туризму краще виходити не з висоти, а з матеріалів та додаткової амортизації, яка прибирає напруження з ніг.

У будь-якому випадку кросівки як взуття на кожен день та для фізичного навантаження має бути комфортним. Тож більшість виробників орієнтуються на виготовлення зручних моделей для повсякдення та тренувань.