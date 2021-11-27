Відео інциденту нардеп оприлюднив у своєму профілі в Instagram, повідомляють #Букви.
Згрібати продукти чоловік прийшов якраз тоді, коли покласти квіти до меморіалу вирішив Тищенко. Парламентар не помітив чи вдав, що не помітив такої поведінки.
Пізніше відео зі сторінки Тищенка зникло.
#Букви попросили нардепа пояснити ситуацію, проте, він коментаря давати не став, назвав питання неадекватним та побажав нашому журналісту “на добраніч”.
- Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко переконаний, що ціни на харчові продукти не зросли. Гречка, за якого словами, коштує 12 гривень за кілограм, а яловичина — до 70.
- Микола Тищенко дав коментар стосовно звіту міжнародної експертно-журналістської групи Bellingcat щодо так званої “справи вагнерівців”, який вийшов 17 листопада.
- Раніше під час позачергового засідання Верховної Ради нардепи Микола Тищенко (“Слуга народу”) та Олексій Гончаренко (“ЄС”) влаштували емоційну дискусію біля трибуни.
- Народний депутат України Микола Тищенко під час засідання Верховної Ради передав своєму колезі, нардепу Дмитру Нальотову, щось, схоже на гроші.