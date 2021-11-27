Народний депутат від партії “Слуга народу” вшановував пам’ять жертв Голодомору в Києві, і не помітив пенсіонера, який збирав їжу, розкладену між свічками біля меморіалу.

Відео інциденту нардеп оприлюднив у своєму профілі в Instagram, повідомляють #Букви.

Згрібати продукти чоловік прийшов якраз тоді, коли покласти квіти до меморіалу вирішив Тищенко. Парламентар не помітив чи вдав, що не помітив такої поведінки.

Пізніше відео зі сторінки Тищенка зникло.

#Букви попросили нардепа пояснити ситуацію, проте, він коментаря давати не став, назвав питання неадекватним та побажав нашому журналісту “на добраніч”.