Народний депутат України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко ініціював законопроєкт, ухвалення якого дозволить нардепам у вільний від парламентської роботи час офіційно брати участь у військових діях на фронті.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні Конституція забороняє народним депутатам долучатися до Збройних Сил України, Сил територіальної оборони або інших збройних формувань, утворених відповідно до Законів України. Я вважаю, що це неправильно, тому що сьогодні для України критично важливо, щоб кожен її громадянин, кожен її син, чи дочка мали можливість захищати Батьківщину”, – зазначив Тищенко.

Також він пояснив свою ідею, за його словами, законопроєкт особливо актуальний для депутатів-мажоритарників, що обиралися від округів, де відбуваються або відбувалися бойові дії, тому що він дозволить бути учасником ТРО своєї громади та більш глибоко “включатися” в питання організації оборони;

На думку Миколи Тищенка, законопроєкт допоможе депутатам в цілому глибше ознайомитися з алгоритмами роботи всередині армії, та сприятиме активізації їх роботи в напрямку покращення українського законодавства, що стосується воїнської служби;

Також доцільність цієї ініціативи нардеп аргументував тим, що законопроєкт в цілому стане нормативно-правовим підґрунтям, що визначить алгоритм участі народних депутатів у захисті територіальної цілісності та суверенітету України, зокрема, шляхом участі у бойових діях.

“Вважаю, що сьогодні, коли настає переломний момент у війні, необхідно задіяти всі наявні ресурси для перемоги, а ухвалення цього законопроєкту не лише допоможе з організаційної точки зору, а й підтримає бойовий дух української армії, тому що кожен побачить, що Україну захищають всі – навіть нардепи”, – підсумував Микола Тищенко.

Варто зазначити, що у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ Микола Тищенко виїхав на Закарпаття, він був помічений у одному із закладів харчування.

Крім цього, пізніше Микола Тищенко відвідав столицю столиці Чехії – Прагу. Тоді місцезнаходження народного обранця “розкрила” українська співачка TAYANNA.

Народний депутат разом зі своєю дружиною відвідав благодійну вечерю. На ній учасники події збирали кошти для потреб Збройних сил України. Організатори зуміли зібрати 2 200 000 грн і пообіцяли ці кошти використати для придбання авто для ЗСУ.

На фото серед українських публічних персон “засвітився” і Микола Тищенко (позивний “Титан”). Свою поїздку до столиці Чехії Микола Тищенко у соцмережах не анонсував.

Згодом у липні 2022 року народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко прибув до Парижа. Він відвідав благодійний вечір Charity Dinners, де збирали кошти для Збройних сил України. Пізніше з’явилася публікація з Миколою Тищенком з Парижа. На фото він поруч зі співачкою Тіною Кароль. 9 липня він зазначав, що планував приїхати до Парижа на вихідні.

“Вже днями я передам військовим автівки, які були придбані після нашої першої благодійної вечері. Авто перевірені, пофарбовані та пройшли спецпідготовку, необхідну для надійної роботи на фронті”, — заявив нардеп у Facebook.

Згодом Микола Тищенко потрапив у черговий скандал. Народний депутат у відеоповідомленні анонсував випробування своїх бронежилетів. Але при тому, він, стоячи на фоні Андріївської церкви, заявив, що зараз перебуває на Закарпатті.

Крім цього, на початку квітня Микола Тищенко передав теробороні Святошинського району Києва декілька бронежилетів, які виявились непридатними до використання.

Як розповів сам нардеп на своїй сторінці у Facebook, 2 квітня він передав декілька бронежилетів захисникам Києва, які, за словами нардепа, його дружина та помічниці “буквально привезли в Україну на собі. Чим доказали – наші жінки найпотужніші в світі.” Точної кількості переданих засобів захисту Тищенко не назвав, на фото їх три.

Як з’ясувалось згодом, передані Миколою Тищенком бронежилети не захищають ані від пострілу з пістолета Макарова, ані від удару ножем. Судячи з написів, бронежилети вироблені в Німеччині та містять відмітки, які свідчить про перший клас захисту. У більшості країн власні стандарти класифікації індивідуальних засобів бронезахисту і вони відрізняються один від одного. Проте загальноприйнятою є висхідна нумерація, де 1 клас означає найнижчий рівень захисту (найчастіше це пістолетна куля калібру 9х19 (9х18) мм.

Нещодавно Микола Тищенко відзначився тим, що опинився серед 70 народних депутатів, які відмовились підписувати звернення до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій.