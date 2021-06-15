Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.
Тищенко спілкувався із колегою по фракції Михайлом Лабою.
Лаба повідомив Тищенку, що на Закарпатті “готують переворот проти “СН”.
“Готують переворот проти “СН” на Закарпатті. Негарно. І до того ж з ким???” – написав Лаба.
У відповідь Тищенко порадив колезі “написати в загальному чаті” про це.
Згодом Тищенко сам вирішив повідомити про “переворот” у чаті під назвою “Чисто зами”.
“Лунченко готує з Порошенком переворот на Закарпатті”, – стверджував Тищенко.
Варто зазначити, що нардеп мав на увазі п’ятого президента, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка та нардепа від депутатської групи “Довіра” Валерія Лунченка.
Як відомо, нардеп-“слуга” Микола Тищенко є головою партійного обласного осередку “Слуги народу” на Закарпатті.
- У квітні минулого року, в розпал карантину в Україні (введеного через коронавірус), Миколу Тищенка викрили в порушенні карантинних правил. Так, ЗМІ писали, що в центрі Києва в умовах карантину продовжував працювати його ресторан “Велюр”, але тільки для обраних клієнтів. При цьому, згідно з постановою Уряду, в той період не дозволялася робота ресторанів і кафе.
- Сам Тищенко згодом заявляв, що іноді проводить у цьому ресторані “особисті зустрічі”. Він запевняв, що “Велюр” не працює для відвідувачів.
- А вже в квітні цього року, попри локдаун у Києві, народний депутат влаштував вечірку в готелі на Подолі. Вечірка пройшла в готелі Fairmont і була присвячена дню народження дружини Тищенка — Алли Баранівської.
- Згодом Тищенко запевнив, що святкування дня народження його дружини проходило в номерах готелю, а не ресторані, а значить юридично це не заборонено. А начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан повідомив, що за вечірку Тищенка штраф заплатить лише адміністрація готелю і ресторану (а не нардеп).
- Інцидент із вечіркою під час локдауну обговорювався на засіданні фракції “Слуги народу”. Зазначалося, що “СН” може обмежитися лише доганою Тищенку.