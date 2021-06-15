Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що на Закарпатті готується "переворот проти "СН".

Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Тищенко спілкувався із колегою по фракції Михайлом Лабою.

Лаба повідомив Тищенку, що на Закарпатті “готують переворот проти “СН”.

“Готують переворот проти “СН” на Закарпатті. Негарно. І до того ж з ким???” – написав Лаба.

У відповідь Тищенко порадив колезі “написати в загальному чаті” про це.

Згодом Тищенко сам вирішив повідомити про “переворот” у чаті під назвою “Чисто зами”.

“Лунченко готує з Порошенком переворот на Закарпатті”, – стверджував Тищенко.

Варто зазначити, що нардеп мав на увазі п’ятого президента, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка та нардепа від депутатської групи “Довіра” Валерія Лунченка.

Як відомо, нардеп-“слуга” Микола Тищенко є головою партійного обласного осередку “Слуги народу” на Закарпатті.