Майже 70 народних депутатів відмовились підписувати звернення до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. Серед них й Микола Тищенко, Давид Арахамія, Данило Гетьманцев та Олександр Трухін.

Про це повідомляє ГО “ЧЕСНО” з посиланням на відповідь народного депутата від фракції “Слуга народу” Олега Дунди, який ініціював збір підписів.

Зазначається, що фракція “Батьківщина” майже у повному складі відмовилась ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту.

Водночас не підтримали позбавлення повноважень народних та місцевих депутатів від проросійських партій і представники фракції “Слуга народу”.

Зокрема, голова фракції Давид Арахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

Нижче ГО “ЧЕСНО” навела перелік тих нардепів, які, за даними Дунди, у 2022 році не підписали звернення:

П редставники фракції “Слуга народу”: Лада Булах, Олена Шуляк, Вікторія Подгорна, Андрій Герус, Юрій Мисягін, Микита Потураєв, Петро Павловський, Євгенія Кравчук, Сергій Мандзій, Ігор Фріс, Юрій Здебський, Микола Тищенко, Галина Третьякова, Олександр Корнієнко, Данило Гетьманцев, Давид Арахамія, Олександр Литвинов, Олексій Жмеренецький, Євгеній Брагар, Богдан Торохтій, Сергій Гривко, Андрій Мотовиловець, Максим Бужанський, Анатолій Гунько, Олександр Федієнко, Олександр Горобець, Петро Павловський, Михайло Радуцький, Сергій Бабак, Артем Культенко, Павло Халімон, Володимир Іванов, Павло Фролов, Федір Веніславський, Олександр Мережко, Ганна Лічман, Олександр Трухін, Анатолій Остапенко, Артем Ковальов, Олександр Бакумов, Микола Галушко, Олег Колєв, Маргарита Шол.

“За майбутнє”: Тарас Батенко, Анатолій Урбанський, Мялик Віктор.

Позафракційні: Віктор Бондар.

Також підписувати відмовився представник “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович.

ДОВІДКА. “Чесно” – громадський рух, започаткований активістами з представниками партнерства “Новий громадянин” 29 жовтня 2011 року під час акції “Фільтруємо парламент за 24 години” – за рік до парламентських виборів 2012 року.