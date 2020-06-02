Заступник глави фракції "Слуга народу", народний депутат Микола Тищенко на засіданні парламенту у вівторок намагався затвердити свої банери у президента.

Процес спілкування зафільмував кореспондент Букв.

На відео видно, як Тищенко відправляє адресату Володимиру Зеленському кілька банерів та просить їх подивитися. “Так буде ОК?”, – питає Тищенко в президента.

Пізніше Тищенко вже в спілкуванні з якоюсь Світланою Ш про знімання на цьому тижні згадує, що президент просив його не починати бордпрограму.

“Щодо бордів ми ж після офісу вирішили, що без партійних бордів поки. Президент дзвонив просив не починати бордпрограму”, – пише Тищенко.

Також Тищенко отримав під час засідання контакти ректорів кількох університетів.

Крім того, нардепу написав якийсь Вітя Кулик зі скаргою, що директор Оболонського ринку не дає торгувати Жанні та Кобі.