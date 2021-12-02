Фотографії з інспекції нардепа опублікувала пресслужба компанії на сторінці у Facebook.
Крім Тищенка у заході брали участь депутати з міжфракційного об’єднання “Українська залізниця”.
Власне “слуга”, який є заступником голови транспортного комітету Верховної Ради України, відзначив “якість та зручність нового рухомого складу”.
Варто зауважити, що на вагонах міститься наліпка “Велике будівництво”.
Участь Тищенка у “ревізії” вагонів розвеселила українців, про що вони сповістили в коментарях до допису.
“Гидко дивитися! Піар за кошт платників податків”, “Сором”, “У нас що, немає фахівців на залізниці, що беруть кухарів керувати УЗ”, “На Януковича схожий” тощо.
- Нагадаємо, раніше Народний депутат від партії “Слуга народу” вшановував пам’ять жертв Голодомору в Києві, і не помітив пенсіонера, який збирав їжу, розкладену між свічками біля меморіалу.
- Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко переконаний, що ціни на харчові продукти не зросли. Гречка, за якого словами, коштує 12 гривень за кілограм, а яловичина — до 70.
- Микола Тищенко дав коментар стосовно звіту міжнародної експертно-журналістської групи Bellingcat щодо так званої “справи вагнерівців”, який вийшов 17 листопада.
- Раніше під час позачергового засідання Верховної Ради нардепи Микола Тищенко (“Слуга народу”) та Олексій Гончаренко (“ЄС”) влаштували емоційну дискусію біля трибуни.
- Народний депутат України Микола Тищенко під час засідання Верховної Ради передав своєму колезі, нардепу Дмитру Нальотову, щось, схоже на гроші.