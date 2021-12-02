Народний депутат фракції “Слуга народу” Микола Тищенко здійснив інспекцію вагонів “Укрзалізниці”перед їх запуском на маршрути в складі потягів “Укрзалізниці”.

Фотографії з інспекції нардепа опублікувала пресслужба компанії на сторінці у Facebook.

Крім Тищенка у заході брали участь депутати з міжфракційного об’єднання “Українська залізниця”.

Власне “слуга”, який є заступником голови транспортного комітету Верховної Ради України, відзначив “якість та зручність нового рухомого складу”.

Варто зауважити, що на вагонах міститься наліпка “Велике будівництво”.

Участь Тищенка у “ревізії” вагонів розвеселила українців, про що вони сповістили в коментарях до допису.

“Гидко дивитися! Піар за кошт платників податків”, “Сором”, “У нас що, немає фахівців на залізниці, що беруть кухарів керувати УЗ”, “На Януковича схожий” тощо.