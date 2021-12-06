«Тисяча вакцинованим»: МОЗ попереджає про шахраїв, які виманюють персональні дані

Відповідну заяву опублікувала пресслужба Міністрерства охорони здоров’я України в Facebook.
“Міністерство не має жодного відношення до цих повідомлень! МОЗ застерігає: не довіряйте подібним шахрайським методам виманювання грошей та персональних даних! Шахраї можуть скористатися вашими даними для зняття коштів з карток. Небезпечно повідомляти будь-яку інформацію про свої банківські картки, зокрема про строк дії та CVV”, – йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що програма цільового фінансування розпочнеться з 19 грудня.
Крім того, влада не виплачуватиме обіцяну 1000 гривень “живими” грошима, оскільки боїться інфляції та того, що гроші підуть в економіку інших країн.
- 2 грудня стало відомо, що суму, передбачену на виплати вакцинованим українцям у межах програми “єПідтримка” збільшать на 2 мільярди гривень.
- Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про виплату тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу.
- Раніше прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров надав додаткові роз’яснення щодо оголошення глави держави про надання тисячі гривень щепленим українцям.
- “ПриватБанк” сповістив користувачів про появу нової шахрайської схеми. Клієнтам банку пропонують певну “виплату COVID-19” в розмірі декількох тисяч.