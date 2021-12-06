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«Тисяча вакцинованим»: МОЗ попереджає про шахраїв, які виманюють персональні дані

У мережі поширюються повідомлення нібито від імені Міністерства охорони здоров‘я, в яких шахраї просять надіслати номери карток та інші персональні дані, які "необхідні для виплати тисячі гривень" за проходження курсу вакцинації проти COVID-19.

Понеділок, 6 грудня 2021, 14:34

Відповідну заяву опублікувала пресслужба Міністрерства охорони здоров’я України в Facebook.

“Міністерство не має жодного відношення до цих повідомлень! МОЗ застерігає: не довіряйте подібним шахрайським методам виманювання грошей та персональних даних! Шахраї можуть скористатися вашими даними для зняття коштів з карток. Небезпечно повідомляти будь-яку інформацію про свої банківські картки, зокрема про строк дії та CVV”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали,  що програма цільового фінансування розпочнеться з 19 грудня.

Крім того,  влада не виплачуватиме обіцяну 1000 гривень “живими” грошима, оскільки боїться інфляції та того, що гроші підуть в економіку інших країн.

Теги: вакцинація, МОЗ, тисяча Зеленського, шахраї

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