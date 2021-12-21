Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу “Свобода слова”.
“Друга доба підходить до завершення. 4,9, майже 5 мільйонів українців відкрили рахунки в банках за цей час, 4 мільйони вже зареєструвалися на отримання цих грошей. За вчора й за сьогодні 134 мільйони гривень уже потрачено українцями у тих сферах, які постраждали від коронавірусу – це кінотеатри, книгарні, тобто, ця програма рухається вперед”, – сказав він.
За словами Шмигаля, ця програма орієнтована на підтримку бізнесу, і завдяки подібним – цього року в Україні очікується рекордний ВВП у доларовому еквіваленті, а середня заробітна плата становить 550 доларів.
- Нагадаємо, кошти, які виплачуються повністю вакцинованим проти коронавірусу в межах програми “єПідтримка”, люди віком 60+ зможуть витратити на соціальні потреби, зокрема на придбання ліків.
- Щепленим проти COVID-19 українцям влада не виплачуватиме обіцяну 1000 гривень “живими” грошима, оскільки боїться інфляції та того, що гроші підуть в економіку інших країн.
- 2 грудня стало відомо, що суму, передбачену на виплати вакцинованим українцям у межах програми “єПідтримка” збільшать на 2 мільярди гривень.