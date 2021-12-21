Протягом 19-20 грудня, від початку старту програми виплат за повний курс вакцинаії, українці вже витратили понад 134 мільйони гривень.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу “Свобода слова”.

“Друга доба підходить до завершення. 4,9, майже 5 мільйонів українців відкрили рахунки в банках за цей час, 4 мільйони вже зареєструвалися на отримання цих грошей. За вчора й за сьогодні 134 мільйони гривень уже потрачено українцями у тих сферах, які постраждали від коронавірусу – це кінотеатри, книгарні, тобто, ця програма рухається вперед”, – сказав він.

За словами Шмигаля, ця програма орієнтована на підтримку бізнесу, і завдяки подібним – цього року в Україні очікується рекордний ВВП у доларовому еквіваленті, а середня заробітна плата становить 550 доларів.