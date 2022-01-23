Деякі українці отримали можливість витратити тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19 для придбання ліків. Скористатися функцією програми "єПідтримка" зможуть громадяни віком від 60 років вже завтра, 24 січня.

Про таке повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів 19 січня. Купувати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках. Дозволяється продавати товари як за рецептом лікаря, так і без нього. Проте придбати апарати чи засоби, які не є фактично лікарськими засобами, не вийде. Зокрема інгалятори, засоби для вимірювання тиску, дієтичні добавки тощо.

Також президент Володимир Зеленський дав розпорядження Кабміну підготувати окрему програму виплати коштів межах програми “єПідтримка” для неповнолітніх громадян віком від 12 до 18 років. Для цього вони мають пройти повний курс вакцинації від коронавірусу.