Про таке повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів 19 січня. Купувати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках. Дозволяється продавати товари як за рецептом лікаря, так і без нього. Проте придбати апарати чи засоби, які не є фактично лікарськими засобами, не вийде. Зокрема інгалятори, засоби для вимірювання тиску, дієтичні добавки тощо.
Також президент Володимир Зеленський дав розпорядження Кабміну підготувати окрему програму виплати коштів межах програми “єПідтримка” для неповнолітніх громадян віком від 12 до 18 років. Для цього вони мають пройти повний курс вакцинації від коронавірусу.
- Нагадаємо, Уряд прийняв рішення скоротити строк дії “зелених” COVID-сертифікатів з 365 до 270 днів. Новий термін дії документу змінюється для усіх трьох типів документу: внутрішнього, іноземного та міжнародного.
- Крім того, на 2 мільярди гривень збільшать суму, передбачену на виплати вакцинованим українцям у межах програми “єПідтримка”. Суму вирішили через очікувану велику кількість звернень громадян.
- Також “ПриватБанк” сповістив користувачів про появу нової шахрайської схеми. Клієнтам банку пропонують певну “виплату COVID-19” в розмірі декількох тисяч.