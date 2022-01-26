Українці за два дні витратили 6,5 мільйона гривень на ліки. Скористатися виплатами за повний курс вакцинації мали змогу громадяни віком від 60 років з 24 січня.

Про таке повідомлялося на засіданні уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що аби скористатися “єПідтримкою”, подали заяву понад 7,5 мільйона українців. Для цієї мети вже витратили 1,7 мільярда коштів.

“Лише за два дні українці купили ліків коштом програми “єПідтримка” на суму понад 6,5 мільйонів гривень. Надалі уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат освітніх послуг”, – сказав прем’єр-міністр.

Зазначимо, що надалі уряд планує додати можливість оплати житлово-комунальних послуг.