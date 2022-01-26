Про таке повідомлялося на засіданні уряду.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що аби скористатися “єПідтримкою”, подали заяву понад 7,5 мільйона українців. Для цієї мети вже витратили 1,7 мільярда коштів.
“Лише за два дні українці купили ліків коштом програми “єПідтримка” на суму понад 6,5 мільйонів гривень. Надалі уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат освітніх послуг”, – сказав прем’єр-міністр.
Зазначимо, що надалі уряд планує додати можливість оплати житлово-комунальних послуг.
- Нагадаємо, уряд прийняв рішення скоротити строк дії “зелених” COVID-сертифікатів з 365 до 270 днів. Новий термін дії документу змінюється для усіх трьох типів документу: внутрішнього, іноземного та міжнародного.
- З 24 січня Кабінет Міністрів України дозволив купувати ліки за тисячу гривень, яку можна отримати за курс вакцинації. Як отримати “тисячу за вакцинацію” і що за неї можна придбати за посиланням.
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- Також “ПриватБанк” сповістив користувачів про появу нової шахрайської схеми. Клієнтам банку пропонують певну “виплату COVID-19” в розмірі декількох тисяч.