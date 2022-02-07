Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

Про майбутнє розширення програми “єПідтримка” Денис Шмигаль розповів під час селекторної наради в Офісі президента. За словами очільника уряду, вже цього тижня Кабінет Міністрів ухвалить рішення щодо розширення програми виплат за COVID-вакцинацію.

До прикладу, купувати ліки за виділені державою 1000 гривень зможуть не тільки українці віком від 60-ти років, а й особи з I та II групами інвалідності.

Окрім цього, обіцяє Шмигаль, вже найближчим часом коштами за вакцинацію проти коронавірусу можна буде оплати комунальні послуги. Проте назвати точну дату цього нововведення Денис Шмигаль не зміг.

Прем’єр-міністр також звернувся до Міністерства фінансів з проханням повідомити, коли українцям почнуть виплачувати ще по 500 гривень за бустерну COVID-вакцинацію.

З початку старту виплат за вакцинацію українцям вже перерахували 7,8 млрд гривень.