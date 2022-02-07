Кабінет Міністрів має намір розширити ініційовану президентом України Володимиром Зеленським програму "єПідтримка". Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, кошти за щеплення проти коронавірусу можуть дозволити витрачати на оплату комунальних послуг.

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

Про майбутнє розширення програми “єПідтримка” Денис Шмигаль розповів під час селекторної наради в Офісі президента. За словами очільника уряду, вже цього тижня Кабінет Міністрів ухвалить рішення щодо розширення програми виплат за COVID-вакцинацію.

До прикладу, купувати ліки за виділені державою 1000 гривень зможуть не тільки українці віком від 60-ти років, а й особи з I та II групами інвалідності.

Окрім цього, обіцяє Шмигаль, вже найближчим часом коштами за вакцинацію проти коронавірусу можна буде оплати комунальні послуги. Проте назвати точну дату цього нововведення Денис Шмигаль не зміг.

Прем’єр-міністр також звернувся до Міністерства фінансів з проханням повідомити, коли українцям почнуть виплачувати ще по 500 гривень за бустерну COVID-вакцинацію.

З початку старту виплат за вакцинацію українцям вже перерахували 7,8 млрд гривень.