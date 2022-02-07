Про це йдеться на офіційному сайті президента України.
Про майбутнє розширення програми “єПідтримка” Денис Шмигаль розповів під час селекторної наради в Офісі президента. За словами очільника уряду, вже цього тижня Кабінет Міністрів ухвалить рішення щодо розширення програми виплат за COVID-вакцинацію.
До прикладу, купувати ліки за виділені державою 1000 гривень зможуть не тільки українці віком від 60-ти років, а й особи з I та II групами інвалідності.
Окрім цього, обіцяє Шмигаль, вже найближчим часом коштами за вакцинацію проти коронавірусу можна буде оплати комунальні послуги. Проте назвати точну дату цього нововведення Денис Шмигаль не зміг.
Прем’єр-міністр також звернувся до Міністерства фінансів з проханням повідомити, коли українцям почнуть виплачувати ще по 500 гривень за бустерну COVID-вакцинацію.
З початку старту виплат за вакцинацію українцям вже перерахували 7,8 млрд гривень.
- Нагадаємо, що з 24 січня Кабінет Міністрів України дозволив купувати ліки за тисячу гривень, яку можна отримати за курс вакцинації. Скористатися розширеною дією програми “єПідтримка” зможуть українці віком від 60 років.
- Раніше Кабінет міністрів розширив дію державної програми “єПідтримка” на підлітків. Громадяни віком від 14 років тепер теж можуть отримати тисячу гривень за повний курс вакцинації проти COVID-19.