П'ятий президент України, лідер партії "Європейської Солідарності" Петро Порошенко зміг виїхати за кордон для участі у Саміті та Конгресі Європейської народної партії у Роттердамі.

Про це повідомили народні депутати від партії “Європейська Солідарність” у соцмережах.

Народна депутатка Вікторія Сюмар наголосила, що Порошенко зміг виїхати на Саміт та Конгрес ЄНП завдяки тиску громадянського суспільства:

“Я не знаю, чи його свідомо не випускали саме на ПА НАТО. Але я точно знаю, що тиск громадянського суспільства здатен втримати владу від “втрати берегів”, – написала Сюмар.

Нардепка висловила сподівання, що наступним кроком влади буде зняття заборон для журналіста Юрія Бутусова. Вікторія Сюмар висловила свій захват його сміливістю:

“Юр, ти знаєш мою повагу до тебе, але зараз твоя сміливість викликає справжнє захоплення. Знаю, що там, де ти є, важко будь-що забороняти. Це дуже круто — висвітлювати цю війну з “нуля”, показувати Героїв війни. Це особлива місія”.

Політикиня додала, що Україна – не Росія, і ніколи нею не буде.

Народний депутат від “ЄС” Володимир Ар’єв відреагував на подію словом “дотиснули”. Також він заявив, що перетин Петром Порошенком кордону – це свідчення того, що чинна влада усвідомила, що правове свавілля суперечить задекларованій євроінтеграції:

“Порошенка випустили в Нідерланди на саміт Європейської народної партії — найбільшого партійного об‘єднання Євросоюзу, у якому “Європейська Солідарність” є асоційованим членом. Влада зрозуміла, що правове свавілля із безпідставною забороною перетинати кордон грубо протирічить задекларованій євроінтеграції. Рух до Євросоюзу і НАТО — зараз головна мета для всієї України і ділитися у цих питаннях на владу і опозицію просто шкідливо для держави”.

Вирушивши з Києва до Роттердама, перед перетином кордону Петро Порошенко опублікував звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням не перешкоджати його виїзду на Конгрес та Саміт Європейської народної партії. Порошенко стверджував, що опозиція, влада та народ зараз об’єдналися задля України та працюють на перемогу.

“Український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків. Запорукою наших успіхів завжди були міцне військо, внутрішня єдність, потужна міжнародна підтримка та солідарність. І сьогодні всі разом — і влада, і опозиція, і громадянське суспільство — працюємо для розбудови сильної незалежної демократичної процвітаючої європейської України”, – наголосив Порошенко.