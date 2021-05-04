За минулу добу, 3 травня, в 10 регіонах України не зробили жодного щеплення проти коронавірусу COVID-19. А днем раніше щеплення робили загалом лише в трьох регіонах.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та апарату РНБО України.

Суттєве зниження кількості щеплень співпало із Великодніми святами в нашій країні.

Так, 3 травня в Україні були щеплені 919 людей. При цьому жодного щеплення не зробили у: Вінницькій, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Водночас 2 травня по всій Україні лише 177 людей були щеплені проти COVID-19. Як відомо, цього дня українці святкували Великдень.

Примітно, що в МОЗ не наводили дані про кількість щеплень за регіонами станом на 2 травня (у відомстві вказали лише загальну кількість вакцинованих цього дня людей).

Водночас, за даними апарату РНБО, щеплення 2 травня робили лише в трьох областях: Київській (17), Миколаївській (95) та Луганській (65).

У всіх інших областях 2 травня не зробили жодного щеплення.

Що стосується 1 травня, то цього дня були вакциновані проти коронавірусу 2 661 людина. І також були регіони, де не зробили жодного щеплення. Це 5 областей: Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Хмельницька.

Загалом станом на сьогодні в Україні були вакциновані проти коронавірусу 756 022 людини. З них отримали 1 дозу – 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).