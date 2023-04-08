Бен Ференц був останнім з живих прокурорів Нюрнберзького процесу. У 27 років, не маючи досвіду роботи в суді, він переслідував нацистів за понад 1 мільйон смертей у чи не найбільшій справі про вбивство в історії. 7 квітні у Флориді (США) у віці 103 Бен Ференц помер. Смерть підтвердив його син Дональд.

Про його смерть зокрема повідомило видання The New York Times.

Бенджамін Б. Ференц, останній уцілілий прокурор Нюрнберзького процесу, який визнав винними нацистських військових злочинців в організації вбивства мільйона людей, а німецьких промисловців у використанні рабської праці в концентраційних таборах для побудови гітлерівської військової машини, помер у п’ятницю в пансіонаті для людей похилого віку з особливими потребами у Бойнтон-Біч (штат Флорида, США).

Окрім засудження нацистських військових злочинців, він боровся за міжнародний кримінальний суд і закони про припинення агресивних воєн. Зокрема, Бенджамін Ференц публічно заявляв, що президент РФ Володимир Путін через російське вторгнення в Україну має бути “за ґратами” за свої воєнні злочини.

“Моє серце розбито. Все своє життя після Голокосту я намагався створити мир і гармонію в усьому світі для всіх людей, незалежно від їх раси або віросповідання. І ми досягли певного прогресу в цьому напрямку, створивши нові міжнародні кримінальні суди, викладаючи гуманітарне право в університетах. Але тепер ми бачимо, що те, що відбувається дуже схоже на те, що вже було: обстрілюються діти, вибухають будинки. Мені боляче бачити, що ми так мало винесли з Голокосту… і я сподіваюся, що ми скоро схаменемося”, – заявив він 16 квітня 2022 року в інтерв’ю CNN.

Бенджамін Ференц – автор дев’яти книг і десятків статей, він вільно володів французькою, іспанською, німецькою, угорською та ідиш і виступав на всесвітніх конференціях миру. Ференца також багато цитували в інтерв’ю та він написав незліченну кількість листів редакторам.

У 2016 році він дав 1 мільйон доларів і пообіцяла ще мільйони для Меморіального музею Голокосту у Вашингтоні для його Центру Саймона-Скьодта із запобігання геноциду.

Серед справ, які розглядалися за його участі в межах Нюрнберзького процесу – про людей, розстріляних або закопаних нацистами в Бабиному Яру під Києвом.