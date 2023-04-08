Про його смерть зокрема повідомило видання The New York Times.
Бенджамін Б. Ференц, останній уцілілий прокурор Нюрнберзького процесу, який визнав винними нацистських військових злочинців в організації вбивства мільйона людей, а німецьких промисловців у використанні рабської праці в концентраційних таборах для побудови гітлерівської військової машини, помер у п’ятницю в пансіонаті для людей похилого віку з особливими потребами у Бойнтон-Біч (штат Флорида, США).
Окрім засудження нацистських військових злочинців, він боровся за міжнародний кримінальний суд і закони про припинення агресивних воєн. Зокрема, Бенджамін Ференц публічно заявляв, що президент РФ Володимир Путін через російське вторгнення в Україну має бути “за ґратами” за свої воєнні злочини.
“Моє серце розбито. Все своє життя після Голокосту я намагався створити мир і гармонію в усьому світі для всіх людей, незалежно від їх раси або віросповідання. І ми досягли певного прогресу в цьому напрямку, створивши нові міжнародні кримінальні суди, викладаючи гуманітарне право в університетах. Але тепер ми бачимо, що те, що відбувається дуже схоже на те, що вже було: обстрілюються діти, вибухають будинки. Мені боляче бачити, що ми так мало винесли з Голокосту… і я сподіваюся, що ми скоро схаменемося”, – заявив він 16 квітня 2022 року в інтерв’ю CNN.
Бенджамін Ференц – автор дев’яти книг і десятків статей, він вільно володів французькою, іспанською, німецькою, угорською та ідиш і виступав на всесвітніх конференціях миру. Ференца також багато цитували в інтерв’ю та він написав незліченну кількість листів редакторам.
У 2016 році він дав 1 мільйон доларів і пообіцяла ще мільйони для Меморіального музею Голокосту у Вашингтоні для його Центру Саймона-Скьодта із запобігання геноциду.
Серед справ, які розглядалися за його участі в межах Нюрнберзького процесу – про людей, розстріляних або закопаних нацистами в Бабиному Яру під Києвом.
Бенджамін Берелл Ференц народився 11 березня 1920 року в критому соломою будинку трансільванському селі Сомкута-Маре (нині – Румунія), у сім’ї Джозефа та Сари Легман Ференц. У мінливих кордонах епохи його сестра народилася угоркою в цьому ж будинку півтора року тому. Коли Бен був немовлям, родина втекла до Сполучених Штатів, щоб уникнути погрому євреїв після того, як Трансільванія була передана Угорщиною Румунії згідно з Тріанонським договором 1920 року. Його батьки були неписьменними, у Нью-Йорку багато років вони проживали в кримінальному районі.
“Я рано зрозумів, що хочу займатися профілактикою злочинності. Мене цікавила підліткова злочинність насамперед тому, що я був оточений неповнолітніми злочинцями”, – згадував Ференц.
Він навчався у середній школі на Манхеттені, але посварився з деканом через відмову відвідувати уроки фізкультури й не отримав диплома. У 1940 році закінчив безкоштовний Міський коледж із відзнакою та отримав стипендію в Гарвардській школі права, де навчався під керівництвом відомого юриста Роско Паунда.
Здобувши юридичну освіту в 1943 році, Ференц був призваний до армії та став рядовим зенітно-артилерійської частини. Він приєднався до вторгнення в Нормандію в 1944 році і воював у Франції та Німеччині. У 1945 році армія визнала його юридичну підготовку та експертизу воєнних злочинів, і його призначили до штабу Третьої армії генерала Паттона, а потім для розслідування щойно звільнених концтаборів у пошуках доказів воєнних злочинів.
Те, що він побачив, закарбувалося в пам’яті. У Бухенвальді він сказав: “Я бачив крематорії, які все ще працюють. Тіла померлих від голоду лежали на землі. Я бачив жахів війни більше, ніж можна адекватно описати”.
У Маутхаузені він знайшов викривальні бухгалтерські книги, які вів нацистський комендант, про кількість і те, як щодня вбивали в’язнів, про голодні пайки та про жахливі умови в бараках, уражених вошами. Сержанта Ференца звільнили з армії в Німеччині наприкінці 1945 року.
На завершальному етапі війни Ференц здобув популярність як наймолодший обвинувач на післявоєнному Нюрнберзькому процесі.
Виконуючи зобов’язання союзників щодо притягнення військових злочинців до відповідальності, у Нюрнберзі, де нацистські мітинги святкували прихід Гітлера до влади в 1930-х роках, було проведено 13 судових процесів. Під час першого та найважливішого судового процесу, що відбувся в 1945 і 1946 роках, Міжнародний військовий трибунал засудив 24 вищих керівників Третього рейху, серед них Германа Герінга, призначеного наступника Гітлера, який покінчив життя самогубством напередодні страти, і військового командира Вільгельма Кейтеля, який був повішений. Головним прокурором був помічник судді Роберт Х. Джексон з Верховного суду Сполучених Штатів.
12 наступних судових процесів у Палаці правосуддя в Нюрнберзі поставила німецьких суддів, лікарів, промисловців, дипломатів і менш високопоставлених військових керівників на лаву підсудних у справах, які курував наступник судді Джексона, генерал Телфорд Тейлор. Ференц отримав обвинувачення у сумнозвісній справі Einsatzgruppen, яка через приголомшливу кількість жертв була названа найбільшим судовим процесом щодо вбивств в історії.
Це була справа проти 22 нацистів, у зокрема шістьох генералів, які організовували, керували та часто приєднувалися до бродячих винищувальних загонів СС — 3000 вбивць, які безпосередньо та опосередковано які зібрали та вбили мільйони осіб на окупованих нацистами землях: інтелігенцію всіх націй, політичних і культурних діячів, представників дворянства, духовенства, вчителів, євреїв, ромів й інших “небажаних осіб”. Більшість з них були розстріляні, інші задушені газом у мобільних фургонах.
Масштаби вбивств жахали: серед них 33 771 чоловіків, жінок і дітей, розстріляних або закопаних живцем в Бабиному Яру; дводенна ліквідація 25 000 латвійських євреїв із ризького гетто; дике видовище в Литві, коли євреїв убивали ломом, в той час, як натовп радісно вигукував, а акордеон грав марші та гімни.
Розгортаючись у 1947 і 1948 роках, судовий процес над айнзатцгрупами став першою судовою справою пана Ференца.
Усі обвинувачені були засуджені за воєнні злочини та злочини проти людяності. Чотирнадцять були засуджені до смертної кари і двоє до довічного ув’язнення. Проте зрештою було виконано лише чотири страти, що було типовим для Нюрнберзького процесу: засудження, суворі вироки та пізніше пом’якшення.
Його мрія про трибунал для судового переслідування військових злочинців була частково реалізована в 2002 році зі створенням Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Проте, суд не виправдав його сподівань.
“Нюрнберг навчив мене, що створення світу толерантності та співчуття буде довгим і важким завданням”, — згадував Бенджамін Ференц. “І я також дізнався, що якщо ми не присвятимо себе розробці ефективного світового права, той самий жорстокий менталітет, який зробив можливим Голокост, одного дня може знищити весь людський рід”.
- 30 березня Сполучені Штати Америки та 44 інші країни Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) задіяли спеціальний механізм для розслідування порушень прав людини Росією під час повномасштабної війни проти України, зокрема, “щодо примусового переміщення та депортації українських дітей Російською Федерацією”.
- Міністерка юстиції Португалії Катаріна Сарменто е Кастро оголосила про добровільний внесок у розмірі 75 тисяч євро на підтримку міжнародного збору судово-медичних доказів воєнних злочинів на території України.
- Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що президент Росії Володимир Путін може постати перед судом за ймовірні злочини, скоєні під час війни Росії в Україні, попри аргументи РФ про те, що на неї не поширюються рішення суду.