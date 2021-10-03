Про це повідомляє японське видання The Japan Times.
Експеримент полягає в спонуканні керівників різних установ оперативно перевіряти чи вакцинована перед ними людина. У державі відкриють бари, клуби та інші громадські місця, проте пускатимуть туди лише тих громадян, які зробили щеплення від COVID-19.
Адміністратори повинні вести облік громадян, що відвідують заклади.
Рішення ухвалили після скасування надзвичайного стану на тлі зменшення рівня захворюваності. Уряд планує поетапно послабити обмеження, аби відновити соціальну та економічну діяльність в державі.
- Японія призупинила використання 1,63 мільйона доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Moderna після інформації про знайдені у флаконах домішки.