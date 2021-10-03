У 13 японських префектурах в межах соціального експерименту скасовують карантинні обмеження для вакцинованих від COVID-19.

Про це повідомляє японське видання The Japan Times.

Експеримент полягає в спонуканні керівників різних установ оперативно перевіряти чи вакцинована перед ними людина. У державі відкриють бари, клуби та інші громадські місця, проте пускатимуть туди лише тих громадян, які зробили щеплення від COVID-19.

Адміністратори повинні вести облік громадян, що відвідують заклади.

Рішення ухвалили після скасування надзвичайного стану на тлі зменшення рівня захворюваності. Уряд планує поетапно послабити обмеження, аби відновити соціальну та економічну діяльність в державі.