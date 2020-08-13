Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 38. У Солом’янському – 19. Але в Деснянському районі – 16 випадків”, – написав Кличко.

Повідомляється, що за весь період коронавірус забрав життя 149 киян.

На сьогоднішній день в столиці вже 10 002 підтверджених випадки захворювання COVID-19.

захворіли:

  • 73 жінки у віці від 18 до 72 років
  • 53 чоловіки у віці від 21 до 75 років
  • 5 дівчаток від 1 до 14 років і 2 хлопчика – 3 і 14 років.

Захворіли також і шестеро медиків.

“До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів”, – додав Кличко.

  • Україні зафіксовано черговий антирекорд за кількістю госпіталізованих пацієнтів із коронавірусом COVID-19 – 315 осіб за добу.