Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 38. У Солом’янському – 19. Але в Деснянському районі – 16 випадків”, – написав Кличко.
Повідомляється, що за весь період коронавірус забрав життя 149 киян.
На сьогоднішній день в столиці вже 10 002 підтверджених випадки захворювання COVID-19.
захворіли:
- 73 жінки у віці від 18 до 72 років
- 53 чоловіки у віці від 21 до 75 років
- 5 дівчаток від 1 до 14 років і 2 хлопчика – 3 і 14 років.
Захворіли також і шестеро медиків.
“До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів”, – додав Кличко.
- Україні зафіксовано черговий антирекорд за кількістю госпіталізованих пацієнтів із коронавірусом COVID-19 – 315 осіб за добу.