У 14 громадян США, яких евакуювали з закритого на карантин круїзного лайнера Diаmond Princess, підтвердилося зараження коронавірусом.

Про це йдеться в спільній заяві Держдепартаменту і міністерства охорони здоров’я США.

Як повідомлялося раніше, 15 лютого уряд США заявив про готовність евакуювати своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, який закрили на карантин через спалах коронавируса. Серед пасажирів лайнера було понад 300 громадян США.

Незважаючи на те, що перед стартом евакуації понад 300 американців були перевірені на наявність симптомів пневмонії, викликаної коронавірусом COVID-19, на борту літака все ж виявилися більш десятка хворих.

“Під час процесу евакуації, після того, як пасажирів висадили з судна та почали перевозити в аеропорт, офіційні особи США отримали повідомлення, що 14 пасажирів, які були перевірені 2-3 днями раніше, дали позитивний результат на COVID-19”, — йдеться в повідомленні.

У інфікованих громадян все ще немає симптомів хвороби. Уряд США прийняв рішення продовжити евакуацію цих громадян.

“Державний департамент прийняв рішення дозволити цим 14 особам залишитися на літаку, щоб завершити процес евакуації. Під час польотів ці люди будуть ізольовані від інших пасажирів. Всі пасажири знаходитимуться під пильним наглядом медичних працівників протягом усього польоту, і всі, у кого з’являться симптоми, будуть переміщені в спеціалізовану зону змісту, де вони будуть проходити лікування”, — зазначили в Держдепартаменті.

Повідомляється також, що всі евакуйовані пасажири будуть поміщені на 14-денний карантин. Тих, у кого з’являться симптоми захворювання або буде позитивний результат тесту на коронавірус, будуть поміщені в спеціальні медустанови.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків. У неділю, 17 лютого, жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 105 осіб.