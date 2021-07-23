В Центрі правосуддя Бреннана створили звіт, в якому вказано, що в 18 американських штатах цьогоріч ухвалили закони, які обмежують права виборців. Загалом, було ухвалено понад 30 таких законопроєктів в різних штатах.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

У звіті сказано, що з 1 січня 2021 року, тобто після президентських виборів, в США було прийнято 30 законів на різних законодавчих рівнях, але їх мета однаково – обмежити права на голосування (на думку представників демократичної партії та правозахисників). Республіканці називають ці закони такими, що зроблять наступні вибори більш чесними й прозорими.

Ухвалені закони “ускладнюють голосування поштою та дострокове голосування, вводять більш жорсткі вимоги до процесу голосування”, а також “підвищують ризик помилкових “чисток” виборців”.

Закони, які було ухвалено, були серед понад 400 законопроєктів, які пропонували законодавці в 49 американських штатах.

При цьому, ні в одному штаті не змогли довести, що зміни в законодавстві потрібні, оскільки під час президентських виборів 2020 було зафіксовано фальсифікації.

В Центрі Бреннана повідомили, що 30 ухвалених законів мають однакову дискримінаційну силу проти виборців.

Закон про вибори: які зміни запропонували республіканці

Закон запроваджує нові вимоги до ідентифікації виборців для відкріпних бюлетенів, дає чиновникам право брати на себе функції місцевих виборчих комісій, обмежує використання урн для голосування та робить злочином підхід до виборців у черзі, щоб передати що-небудь на відстані понад 7,5 м (гроші, подарунки, їжу або воду).

Закон дає право чиновникам на рівні штату узурпувати повноваження окружних виборчих комісій, дозволяючи уряду штату, в якому домінують республіканці, потенційно дискваліфікувати виборців у районах, схильних до голосування за демократів;

будь-який громадянин має право подавати необмежену кількість скарг на право участі певних виборців. По суті, ті, хто голосує за республіканців, можуть писати скарги на тих, хто голосує за демократів, щоб останніх не пустили на виборчі дільниці;

заборонено використовувати урни для голосування за межами виборчих дільниць;

якщо виборець хоче проголосувати поштою, він зобов’язаний надати посвідчення особи – водійські права або ID-картку. Якщо цих документів немає – необхідно надати ксерокопію або електронне зображення прийнятної форми ідентифікації (наприклад, паспорта);

створення гарячої лінії по боротьбі з шахрайством, яка дозволяє людям анонімно скаржитися на імовірну шахрайську поведінку на виборчих дільницях.

Такі норми закону, найімовірніше, вплинуть на бажання громадян приходити на вибори, тому що вони розумітимуть, що доведеться витратити більше часу і ресурсів. Як правило, за демократів в штаті голосують люди з низьким соціальним статусом і низьким доходом.

Республіканці говорили про те, що закон необхідний для підвищення довіри до виборів.