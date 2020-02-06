У 19 областях є заборгованість із виплат субсидій населенню, – Рахункова палата

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
За його словами, найбільша заборгованість зафіксована у Львівській області – 7,2 млн грн, Дніпропетровській – 4,9 млн грн та Київській – 0,6 млн грн, Запорізькій – 0,5 млн гривень.
“Це свідчить про одне – фактична потреба у таких видатках за рахунок субвенції не забезпечена. Загалом у 19 областях станом на 1 січня 2020 року за наданими пільгами і житловими субсидіями була кредиторська заборгованість у сумі 14,6 млн гривень. Комусь така сума в масштабах всієї країни здаватиметься не значною. Але є загроза, що ця заборгованість не буде погашена. А це допомога тим, хто сьогодні не в змозі самостійно оплатити комунальні послуги через чималі тарифи”, – сказав Пацкан.
Він наголосив, що ризики непогашення заборгованості за наданими пільгами і житловими субсидіями у поточному році зумовлені тим, що у законі про державний бюджет на 2020 рік надання цієї субвенції місцевим бюджетам не передбачено.
Крім того, Пацкан додав, що у 2019 році на виконання фактичних зобов’язань місцевих бюджетів з надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг з державного бюджету надано субвенцію у сумі 21,6 млрд грн, або 99,9 % плану на рік.
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