16 травня 2022 року в Україні повернуть фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

З початку повномасштабної російсько-української війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого зі стратегічною метою.

“Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими”, — зауважив Білошицький.

У такий спосіб на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.