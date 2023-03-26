Експрезидент Франсуа Олланд заявив, що держави Заходу не були готові до жорстких санкцій проти Росії, тому зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у червні 2014 року згодом вилилася в нормандський формат. Він наголосив, що Мінські домовленості виграли час для України зміцнити свою армію до 2022 року.

Про це повідомило Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Міжнародне співтовариство в цілому, особливо США, та Європа, яка, за загальним визнанням, була розділена щодо питання відносин з Росією Володимира Путіна та санкцій, які будуть запроваджені, не були достатньо рішучі”, — сказав він.

За словами експрезидента Франції, його мета разом з ексканцлеркою Ангелою Меркель полягала в тому, аби запобігти війні. На його думку, припинення вогню, досягнуте в Мінську у 2015 році, обмежило кількість жертв.

“Захід не зміг зрозуміти, що Путін готується до війни. Або, конкретніше, він думав, що політична слабкість і розбіжності в ЄС спонукають його до м‘якої відповіді на вторгнення в Україну, і він уявляв, що відступ Америки зі світової арени, який почався з Обами, закінчиться тим, що Трамп все більше прискориться і симптомом якого стала катастрофа в Афганістані, яку підтвердить Байден. Ось так минулого року Путін помилково вважав, що може піти в наступ”, — додав Франсуа Олланд.

Він додав, що Путін грубо помилився стосовно західної реакції та українського опору. Крім того, президент РФ не зрозумів, що у 2022 році українська армія була не така, як у 2014 році.

Як сказав Франсуа Олланд для запобігання війни необхідно встановити баланс сил і треба дати чітко розуміти, що у разі вторгнення буде дуже сильна зворотна реакція. Утім Путін цьому не повірив. На думку експрезидента, “Північний потік-2” необхідно було зупинити на стадії будівництва, а західні компанії повинні були піти з Росії набагато раніше.

“Тоді я скасував експорт вертольотоносців “Містраль” для ВМФ РФ. Франція була одна в цьому далекосяжному кроку, тоді як інші продовжували свої звичайні відносини. При цьому Путін запрошував колишніх керівників урядів або вводив їх у ради залежних від нього компаній”, — сказав Олланд.

Експрезидента зауважив, що Німеччина думала, що купуючи газ, вона відіб‘є Путіна від військових дій.

“Я міг зрозуміти це міркування. Зазвичай постачальник поводиться правильно, інакше він втрачає клієнта. Але Путін краще втратить ринок, ніж шматок території. У Франції також була велика поблажливість до Путіна”, — додав колишній глава держави.

Деякі стверджували, що Путін став агресивним, оскільки Захід недостатньо спілкувався з ним, та “недостатньо залучав його до наших процесів прийняття рішень і надто ігнорував перевагу Росії”. На його думку, звинувачення є хибними та мали на меті зобразити Путіна як жертву, а Росію як країну в оточенні.

“Крайні праві встановили форму рівновіддаленості через поблажливість до тих, хто зневажав демократію, а частина французів пішла через антиамериканізм. Емманюель Макрон донедавна також вірив, що зможе налагодити діалог із Путіним. Ви бачили результат.Чи ще забагато скелетів у шафі, щоб вести широку дискусію про помилки російської політики у Франції?” — запитав він.

Франсуа Олланд наголосив, що найважливіше сьогодні – це “те, що ми об’єднуємося і витримуємо чутливі питання, щоб продовжувати вводити санкції проти російської економіки, карати олігархів і озброювати українців – і навіть погоджуватися на вищі ціни на енергоносії”.

“Йдеться не лише про захист України, а про демократію. Нарешті, ми не повинні дивитися на Китай як на правильного посередника”, — резюмував експрезидент.