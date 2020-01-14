У 2019 році пасажиропотік на українсько-російському кордоні зменшився майже на 10 %.

Про це повідомила пресслужба Уряду.

Зазначається, що впродовж минулого року українські прикордонники здійснили оформлення та перевірку документів рекордної кількості громадян – більш як 102 млн осіб.

Все більше подорожувальників, як в Україну, так і за межі нашої держави, надають перевагу повітряному транспорту. Зокрема, 2019 року літаками український кордон перетнули більш як 20,6 млн осіб, що на 2 3% перевищує показник 2018 року (16,7 млн осіб). Частка українців серед мандрівників, які обрали повітряні подорожі, зросла ще більше – на понад 30 % (з 11,6 млн осіб у 2018 році до 15,1 млн осіб у 2019 році).

Водночас, морським транспортом український кордон у 2019 році перетнули майже 400 тисяч людей. Цей показник у загальному пасажиропотоці, хоч і незначний, але в порівнянні з 2018 роком зріс на 11,5 %.

Що стосується пунктів пропуску на сухопутних ділянках держкордону України, то пасажиропотік з Євросоюзом у 2019 році залишався на рівні 2018 року. Торік кордон України з країнами ЄС перетнули понад 36,7 млн осіб.

Наголошується, що майже на 10 % зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то в 2019 – менше 10 млн. При цьому кордон з Росією перетнуло на 800 тисяч українців менше (7 млн осіб).

Також у 2019 році суттєво зменшилася кількість громадян, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9 %) та Молдовою (на 6,1 %).