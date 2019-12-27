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У 2019 році за держзраду засудили 24 особи, за тероризм – 35, – контррозвідка

Завдяки ефективній діяльності контррозвідки Служби безпеки України у цьому році до різних термінів та видів покарання всього було засуджено 90 осіб, зокрема 24 – за державну зраду, 35 – за терористичну діяльність.

П’ятниця, 27 грудня 2019, 13:42

Про це свідчать підсумки роботи департаменту контррозвідки за 2019 рік, повідомляє прес-служба СБУ.

Так, на 12 років ув`язнено колишнього працівника МВС України з Полтавщини, який передавав ФСБ РФ інформацію про військові об’єкти, списки мобрезерву й дані про добровольців і волонтерів регіону.

Водночас, викритий СБУ працівник держконцерну “Укроборонпром”, який збирав відомості про модернізацію та бойові характеристики вітчизняних військових літаків, отримав 9 років тюрми.

Зазначається, що загалом цього року за матеріалами контррозвідки СБУ розпочато 239 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки. Серед них:

– державна зрада (ст. 111 Кримінального кодексу України) – 57;

– шпигунство ( ст. 114 ККУ) – 7;

– посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ст. 110 ККУ) – 4;

– терористична та диверсійна діяльність (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 ККУ) – 54.

Фото: СБУ

В СБУ наголосили, що також вдалося запобігти терактам у різних містах України. Наприклад, до 10 років позбавлення волі засуджено диверсанта, який за завданням так званого МДБ ЛНР готував підрив залізничних колій на Харківщині.

А колишній капітан міліції із Запоріжжя, який планував підірвати багатоповерховий житловий будинок та залізничний переїзд, отримав 8 років тюрми.

Проведе 5 років за ґратами і терорист, який за завданням ФСБ планував вибух на “Харківводоканалі”.

Наразі триває слідство щодо низки інших викритих агентів спецслужб РФ та квазіреспублік.

  • У жовтні співробітники служби безпеки України затримали агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який шпигував за українськими військовими.
Теги: СБУ, контрразведка

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