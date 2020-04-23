У 2020 році українська економіка скоротиться на 5 %, але у наступні роки відновить зростання на рівні близько 4 %.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

“Унаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0 % у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4 % у наступні роки”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що негативний вплив пандемії на українську економіку очікується відносно короткостроковим, але досить потужним. Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання та зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує експортні можливості країни.

За прогнозами НБУ, вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться упродовж другого кварталу цього року.

При цьому, в регуляторі зазначають, що поступове скасування карантинних обмежень зумовить відновлення економіки в другому півріччі 2020 року.

“Цьому сприятиме також м’яка фіскальна та монетарна політики. Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи і заходи Національного банку з підтримання банківської системи зменшать негативний вплив пандемії на економіку”, – пояснили у пресслужбі.