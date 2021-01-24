Американські компанії Facebook і Amazon в 2020 році витратили рекордні суми на лобістську діяльність.

Про це повідомляє MarketWatch з посиланням на дані компаній.

Так, Facebook витратила на лобіювання $ 19,7 млн, що істотно вище в порівнянні з показником за 2019 рік – $ 16,7 млн. У той же час витрати Amazon склали $ 18,5 млн (роком раніше – $ 16,1 млн).

Також Facebook очолила список так званої групи компаній FAANG за видатками.

MarketWatch пише, що інші компанії з FAANG – Apple Inc., Google і Netflix Inc. – в 2020 році рекордних сум на лоббірорваніе не витратило. Зокрема, компанія Apple витратила $ 6,7 млн ​​в минулому році (роком раніше – $ 7,4 млн). Витрати Google склали $ 8,7 млн ​​(при цьому в 2018 році був зафіксований рекорд – $ 21,7 млн). Netflix витратила $ 750 тис. В порівнянні з $ 1,3 млн в 2015 році.

Видання зазначає, що ці витрати відбуваються в міру того, як великі технології все частіше стають об’єктом пильної уваги законодавців і регулюючих органів США по ряду питань.

Проте інвесторів FAANG це не бентежить, оскільки за останній рік акції п’яти компаній випередили зростання індексу S & P 500 на 16%. Акції Facebook за цей період зросли на 23%, Amazon – на 75%, а Apple – на 72%. Netflix додав 78%, а Alphabet – 27%.

Розкриття інформації Facebook показує, що він лобіював такі питання, як конфіденційність в Інтернеті, безпеку виборів, робочі візи і свобода вираження думки, в той час як Amazon повідомив, що зосередив увагу на питаннях, які варіювалися від поштової реформи до безпілотних літальних апаратів і від обробки платежів до автономних транспортних засобів та щорічного оборонного рахунку.