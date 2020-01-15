У 2020 році на ремонт доріг витратять 31,5 млрд грн: уряд затвердив їх перелік

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.
Зазначається, насамперед передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт на найбільш зруйнованих ділянках автомобільних доріг за основними маршрутами та продовження будівництва і ремонту об’єктів, роботи на яких розпочато у минулі роки, зокрема:
- М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю),
- Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Будівництво південного обходу м. Дніпра,
- Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ),
- Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя,
- Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв,
- Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг),
- Н-03 Житомир – Чернівці.
“У 2020 році з Дорожнього фонду буде спрямовано 31 млрд 528 млн 105 тис. грн на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Урядом вже затверджено перелік таких об’єктів. Буде відновлено 1 345 км доріг державного значення та 3 711 погонних метрів мостів. Окрім доріг державного значення, будуть відновлюватись також і дороги місцевого та територіального значення. Наша ціль – відремонтувати 4000 кілометрів доріг за 2020 рік”, – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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