У 2020 році на ремонт доріг витратять 31,5 млрд грн: уряд затвердив їх перелік

В 2020 році на ремонт та будівництво доріг виділять близько 31,53 мільярда гривень. Сьогодні, 15 січня, Кабінет міністрів України затвердив перелік доріг, які будуть відновлюватись.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, насамперед передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт на найбільш зруйнованих ділянках автомобільних доріг за основними маршрутами та продовження будівництва і ремонту об’єктів, роботи на яких розпочато у минулі роки, зокрема:

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю),

Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Будівництво південного обходу м. Дніпра,

Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ),

Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя,

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв,

Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг),

Н-03 Житомир – Чернівці.

“У 2020 році з Дорожнього фонду буде спрямовано 31 млрд 528 млн 105 тис. грн на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Урядом вже затверджено перелік таких об’єктів. Буде відновлено 1 345 км доріг державного значення та 3 711 погонних метрів мостів. Окрім доріг державного значення, будуть відновлюватись також і дороги місцевого та територіального значення. Наша ціль – відремонтувати 4000 кілометрів доріг за 2020 рік”, – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.