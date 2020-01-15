15:54 Гончарук неправильно порахував суму коштів, виділених на ремонт доріг
15:42 «Премії за кілька місяців»: Дубілет прокоментував високі зарплати міністрів
15:29 Позиція ЄС щодо «Північного потоку – 2» незмінна, – Кулеба
15:22 У 2020 році на ремонт доріг витратять 31,5 млрд грн: уряд затвердив їх перелік
15:05 У Росії помітили «позитив» у діях України по Донбасу
14:55 Меган Маркл самостійно вийшла в світ в Канаді
14:46 Нардеп Устинова подала до суду на бездіяльність Рябошапки і його Офісу
14:38 Бігус видалив випуск програми про супротивників вакцинації і вибачився
14:22 Міністр юстиції виправдовується перед дружиною та мамою за зарплату
14:05 Брюссель просить суд ЄС вжити заходів щодо Польщі за судову реформу
Ексклюзив
13:38 «Буде ж*па»: «слуги народу» обговорювали звільнення телеведучого Пояркова
13:34 Рада має намір звільнити від ПДВ закупівлі медикаментів за кошти держбюджету
13:24 Пристайко зустрінеться з головами МЗС країн, чиї громадяни загинули під час аварії літака МАУ
12:44 Мустафа Найєм отримав 300 тис. грн за «волонтерство»
12:39 У США літак скинув паливо над початковими школами: більше 30 постраждалих
12:14 Посольства Німеччини та Канади розкритикували законопроєкт Зеленського щодо децентралізації
11:59 Американська розвідка розслідує хакерські атаки на Burisma
11:36 Штрафи до 85 тис. грн: опубліковано закон про покарання для «кнопкодавів» у Раді
11:30 У Києві мають намір заборонити ялинкові базари
11:12 У Запоріжжі дружина накрутила гайку на член своєму невірному чоловіку
11:05 США збережуть мита на товари з Китаю до президентських виборів
10:56 Катастрофа Boeing: Єльченко не виключає, що Росія відповідатиме за поставку ЗРК “Тор” Ірану
10:15 Сьогодні Рада планує розглянути законопроєкт Зеленського про децентралізацію: трансляція
09:51 Палата представників надала нові докази в справі про імпічмент Трампа
09:37 У Києві біля Повітрофлотського проспекту окропом залило вулиці
08:52 Командувач Космічними Силами США присягнув на вірність
08:25 Трамп назвав слухання щодо імпічменту «найбільш упередженими в історії»
08:06 Зеленський відкрив «Феофанію» для всіх українців

У 2020 році на ремонт доріг витратять 31,5 млрд грн: уряд затвердив їх перелік

В 2020 році на ремонт та будівництво доріг виділять близько 31,53 мільярда гривень. Сьогодні, 15 січня, Кабінет міністрів України затвердив перелік доріг, які будуть відновлюватись.

Середа, 15 січня 2020, 15:22

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, насамперед передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт на найбільш зруйнованих ділянках автомобільних доріг за основними маршрутами та продовження будівництва і ремонту об’єктів, роботи на яких розпочато у минулі роки, зокрема:

  • М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю),
  • Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Будівництво південного обходу м. Дніпра,
  • Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ),
  • Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя,
  • Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв,
  • Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг),
  • Н-03 Житомир – Чернівці.

“У 2020 році з Дорожнього фонду буде спрямовано 31 млрд 528 млн 105 тис. грн на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Урядом вже затверджено перелік таких об’єктів. Буде відновлено 1 345 км доріг державного значення та 3 711 погонних метрів мостів. Окрім доріг державного значення, будуть відновлюватись також і дороги місцевого та територіального значення. Наша ціль – відремонтувати 4000 кілометрів доріг за 2020 рік”, – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

  • 19 листопада прем’єр-міністр Олексій Гончарук представив нового главу “Укравтодору” Олександра Кубракова.
  • Олександр Кубраков відзначав, що перші платні дороги в Україні можуть з’явитися не раніше, ніж через 3-4 роки.
  • 22 листопада прем’єр-міністр України Олексій Гончарук підписав два документи загальною сумою 900 млн євро на будівництво і реконструкцію доріг.
Теги: Уряд, дороги, ремонт дорог

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!